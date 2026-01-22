Frauen in starken Rollen: Start der Frauenfilmreihe am 26. Januar

(wS/hi) Hilchenbach 22.01.2026 | Als Betreiber des Viktoria-Kinos im kmd hat Betreiber Jochen Manderbach gemeinsam mit Annette Kreutz und Simone Schröer-Dilling, Gleichstellungsbeauftragte der Städte Hilchenbach und Kreuztal, im Rahmen der Filmreihe „KinoKino – Frauen in starken Rollen“ ein vielfältiges Programm über aktuelle gesellschaftliche Themen zusammengestellt. Die Filme werden immer montags um 20:00 Uhr gezeigt:

April: „Jane Austin und das Chaos in meinem Leben“

Das Publikum kann sich auch in diesem Jahr auf ein „Event-Kino“ der außergewöhnlichen Art freuen. Im Rahmenprogramm bieten die Soroptimistinnen wie gewohnt ab 19:00 Uhr ihr „filmreifes“ Buffet an. Die Einnahmen werden gespendet. Außerdem findet begleitend eine Unternehmerinnenmesse statt.



Interessierte Unternehmerinnen können sich gerne noch bei den Gleichstellungsstellen Hilchenbach und Kreuztal melden.

Eine Reservierung der Eintrittskarten ist möglich auf www.viktoria-kino.de. Der Eintritt beträgt 9,00 Euro für Parkett und 11,00 Euro für den Balkon.

Weitere Informationen zur Kinoreihe geben die Gleichstellungsbeauftragten Annette Kreutz unter der Telefonnummer 02733/288-117 und Simone Schröer-Dilling unter 02732/51-310.

Januar: „Die Rosenschlacht“

Februar: „Heldin“

März: „Louise und die Schule der Freiheit“







