30 Zentimeter Neuschnee: Großes Winterprogramm in Willingen im Sauerland

(wS/sa) Willingen 03.01.2026 | Beste Bedingungen auf den Pisten – Winterwandern, Langlauf und Rodeln
Das Sauerland zeigt sich aktuell tief verschneit: Rund 30 Zentimeter Neuschnee wecken echtes Winterfeeling und sorgen für beste Bedingungen. Willingen startet damit ins große Winterprogramm – mit Skifahren und Snowboarden, Rodelhängen, gespurten Loipen und eigens präparierten Winterwanderwegen. Das kommt wie gerufen für die letzte Woche der hessischen Weihnachtsferien.
Skifahren: robuste Basis, frischer Pulverschnee, alle Lifte in Betrieb
Die Pisten präsentieren sich aktuell in Bestform: Eine starke, technisch erzeugte Schneedecke schafft eine belastbare Grundlage, darüber liegt frischer Pulverschnee – perfekt, um das Skifahren in vollen Zügen zu genießen. Alle Lifte laufen. Ab Freitag startet zudem zweimal pro Woche das Flutlichtskifahren – ideal für alle, die den Skitag verlängern möchten.
Winterwandern durch tief verschneite Landschaft
Abseits der Pisten zeigt sich Willingen von seiner romantischen Seite. Winterwanderwege
führen durch die tief verschneite Mittelgebirgslandschaft. Wanderer erleben die winterliche
Natur. Viele Wege sind präpariert und gut begehbar. Klare, kalte Winterluft begleitet die
Touren, weite Blicke reichen über die verschneite Wald- und Heidelandschaft. Besonders
eindrucksvoll sind die Ausblicke beispielsweise vom Ettelsberg mit seinem Hochheideturm
oder vom Kahle Pön aus.
Langlauf: Loipen gespurt
Langläufer gleiten durch die verschneiten Wälder – auf diesen frischen Schnee haben sie
gewartet. Erstmals in dieser Saison sind nun Loipen gespurt. Täglich frisch präpariert laden
die Loipe Lüttekefeld, die Loipe Stryck sowie die Zubringer-Loipe Lüttekefeld zum Training
oder entspannten Gleiten ein. Ob klassisch oder im Skating-Stil: Jeder findet jetzt seine Spur,
ganz wie es beliebt.
Winterfrische: bewusste Auszeit vom 11. bis 18. Januar 2026
Wer den Winter nicht nur sportlich, sondern auch regenerativ genießen möchte, findet in
Willingen zusätzliche Angebote rund um Balance, Achtsamkeit und neue Energie: Die
Winterfrische Willingen lädt vom 11. bis 18. Januar 2026 zu inspirierenden Workshops und wohltuenden Aktivitäten ein – von Yoga, Qigong und Waldbaden bis zu Meditation und Reiki.
Ausblick: es bleibt winterlich
Gute Aussichten für Schneefans: Es bleibt winterlich, die Angebote und die sehr guten
Bedingungen bleiben erhalten. Es könnten sogar noch ein paar weitere Flöckchen fallen. Und
jetzt nach den Weihnachtsferien lässt sich der Winter noch entspannter erleben.
Tourist-Information Willingen / David Heise
Tourist-Information Willingen