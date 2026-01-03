30 Zentimeter Neuschnee: Großes Winterprogramm in Willingen im Sauerland

(wS/sa) Willingen 03.01.2026 | Beste Bedingungen auf den Pisten – Winterwandern, Langlauf und Rodeln

Das Sauerland zeigt sich aktuell tief verschneit: Rund 30 Zentimeter Neuschnee wecken echtes Winterfeeling und sorgen für beste Bedingungen. Willingen startet damit ins große Winterprogramm – mit Skifahren und Snowboarden, Rodelhängen, gespurten Loipen und eigens präparierten Winterwanderwegen. Das kommt wie gerufen für die letzte Woche der hessischen Weihnachtsferien.

Skifahren: robuste Basis, frischer Pulverschnee, alle Lifte in Betrieb

Die Pisten präsentieren sich aktuell in Bestform: Eine starke, technisch erzeugte Schneedecke schafft eine belastbare Grundlage, darüber liegt frischer Pulverschnee – perfekt, um das Skifahren in vollen Zügen zu genießen. Alle Lifte laufen. Ab Freitag startet zudem zweimal pro Woche das Flutlichtskifahren – ideal für alle, die den Skitag verlängern möchten.

Winterwandern durch tief verschneite Landschaft

Abseits der Pisten zeigt sich Willingen von seiner romantischen Seite. Winterwanderwege

führen durch die tief verschneite Mittelgebirgslandschaft. Wanderer erleben die winterliche

Natur. Viele Wege sind präpariert und gut begehbar. Klare, kalte Winterluft begleitet die

Touren, weite Blicke reichen über die verschneite Wald- und Heidelandschaft. Besonders

eindrucksvoll sind die Ausblicke beispielsweise vom Ettelsberg mit seinem Hochheideturm

oder vom Kahle Pön aus.

Langlauf: Loipen gespurt

Langläufer gleiten durch die verschneiten Wälder – auf diesen frischen Schnee haben sie

gewartet. Erstmals in dieser Saison sind nun Loipen gespurt. Täglich frisch präpariert laden

die Loipe Lüttekefeld, die Loipe Stryck sowie die Zubringer-Loipe Lüttekefeld zum Training

oder entspannten Gleiten ein. Ob klassisch oder im Skating-Stil: Jeder findet jetzt seine Spur,

ganz wie es beliebt.

Winterfrische: bewusste Auszeit vom 11. bis 18. Januar 2026

Wer den Winter nicht nur sportlich, sondern auch regenerativ genießen möchte, findet in

Willingen zusätzliche Angebote rund um Balance, Achtsamkeit und neue Energie: Die

Winterfrische Willingen lädt vom 11. bis 18. Januar 2026 zu inspirierenden Workshops und wohltuenden Aktivitäten ein – von Yoga, Qigong und Waldbaden bis zu Meditation und Reiki.

Ausblick: es bleibt winterlich

Gute Aussichten für Schneefans: Es bleibt winterlich, die Angebote und die sehr guten

Bedingungen bleiben erhalten. Es könnten sogar noch ein paar weitere Flöckchen fallen. Und

jetzt nach den Weihnachtsferien lässt sich der Winter noch entspannter erleben.

Tourist-Information Willingen / David Heise

Tourist-Information Willingen