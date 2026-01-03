Rutschige Fahrbahnen am Samstagmittag: Autofahrer zu besonderer Vorsicht aufgerufen

(wS/red) Kreis Siegen-Wittgenstein 03.01.2025 | Aufgrund winterlicher Temperaturen kommt es am Samstagmittag (aktuell) auf zahlreichen Straßen im Kreis Siegen-Wittgenstein stellenweise zu glatten Fahrbahnen. Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, besonders vorsichtig zu fahren und ihre Geschwindigkeit – insbesondere in Kurven – deutlich anzupassen.

Es haben sich bereits witterungsbedingte Verkehrsunfälle ereignet. Unter anderem musste die HTS-Abfahrt Siegen-Weidenau in Richtung Weidenau, aus Fahrtrichtung Geisweid kommend, kurzzeitig gesperrt werden. Dort war ein Pkw auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geraten und in die Schutzplanken geprallt.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Bergungsunternehmen abtransportiert werden. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten konnte die Abfahrt wieder freigegeben werden.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass Winterreifen bei den aktuellen Witterungsverhältnissen Pflicht sind. Verkehrsteilnehmer sollten zusätzliche Vorsicht walten lassen und ausreichend Abstand halten.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de







