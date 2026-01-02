Eliana ist das „Stilling“-Neujahrsbaby

(wS/dia) Siegen 02.01.2026 | Rekord: Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin holt im Jahr 2025 stolze 2099 Kinder auf die Welt

Es hat etwas gedauert, doch die kleine Eliana wollte es sich wohl nicht entgehen lassen, am 1. Januar

Geburtstag zu haben: Sie ist das Neujahrsbaby auf der Geburtsstation am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in

Siegen. Mit einem Gewicht von 3510 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern erblickte das Mädchen am

Neujahrsabend um 21.09 Uhr das Licht der Welt an der Siegener Wichernstraße.

2099 Kinder verzeichnete das Team der Geburtshilfe und Pränatalmedizin im Jahr 2025 – ein neuer Rekord.

„Dass die Geburtenzahlen jährlich stetig ansteigen, ist eine Entwicklung, die uns freut und stolz macht“, sagt

Chefärztin Dr. Flutura Dede. Sie gratulierte Janat Mwasiti und Eberhard Stötzel aus Siegen, den Eltern der

kleinen Eliana. Sie freuen sich nun darauf, ihre Tochter mit nach Hause nehmen zu können. Neben Eliana

erblickte am Abend des 1. Januars um 22.35 Uhr ein weiteres Neujahrsbaby im „Stilling“ das Licht der Welt.

Übrigens: Auch an Silvester blieb der Kreißsaal im „Stilling“ nicht leer. Vier Babys, darunter auch ein

Zwillingspaar, wurden am 31. Dezember geboren. Das Team an der Wichernstraße ist auf Mehrlingsgeburten

spezialisiert. Dazu zählen Zwillings- und Drillingsgeburten.



Vom Rummel um ihre Person bekommt die kleine Eliana nichts mit. Als Neujahrsbaby kam sie im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen zur Welt. Mit ihren Eltern Janat Mwasiti und Eberhard Stötzel freuen sich (von

links): Hebammenleitung Sarah Lange, leitender Oberarzt Dr. Tim Hassel, Oberärztin Dr. Karola Sting und

Krankenschwester der Wochenbettstation Birgit Böhning.