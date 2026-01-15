B54/HTS: Kurzzeitige Sperrungen der Auf- und Abfahrten zwischen Siegen und Weidenau am Samstag

(wS/str) Siegen 15.01.2026 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen führt an den beiden kommenden Samstagen (17. und 24. Januar) Reparaturarbeiten an beschädigten Schutzplanken in mehreren Auf- und Abfahrten der B54 (Hüttentalstraße) durch.

In der Zeit von 8 bis 16 Uhr kann es im Bereich zwischen der Abfahrt Sieghütte sowie den Auf- und Abfahrten in Weidenau zu kurzzeitigen Sperrungen kommen. Verkehrsteilnehmer müssen in diesen Zeiträumen mit Verzögerungen rechnen. Umleitungen werden nicht ausgeschildert.