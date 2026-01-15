Führungen „Erlebnis Siegerland-Flughafen“ 2026 an fünf Terminen – 210 Plätze stehen zur Verfügung

(wS/bu) Burbach 15.01.2026 | „Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“, heißt es in einem bekannten Lied von Reinhard Mey. Einfach abheben und den Alltag hinter sich lassen – der Wunsch zu fliegen ist so alt wie die Menschheit selbst. Und dieser Traum kann Wirklichkeit werden.

Im Rahmen der Führung „Erlebnis Siegerland-Flughafen“ ermöglichen der Siegerland-Flughafen und die Gemeinde Burbach interessierten Besucherinnen und Besuchern, ihren eigenen Flugplan zu entwerfen und zum Abschluss buchstäblich den festen Boden unter den Füßen zu verlieren. Ganz nebenbei lernen die Teilnehmenden dabei die wichtigsten Einrichtungen eines Flughafens sowie die Flughafenfeuerwehr kennen – unverzichtbare Voraussetzungen für einen sicheren Start.

Um den Traum vom Fliegen erlebbar zu machen, wurden erneut drei unterschiedliche Packages geschnürt. Ob Economy-, Business- oder First-Class – für jeden Anspruch ist das passende Angebot dabei.

Die Economy-Class beinhaltet eine rund 90-minütige Führung über den Siegerland-Flughafen mit vielen interessanten Informationen zu den Flughafenanlagen und den Flugzeugen. Der Preis beträgt 8 Euro pro Person.

In der Business-Class ist ebenfalls der 90-minütige Rundgang enthalten. Anschließend können sich die Teilnehmenden beim Flughafen-Stammtisch in gemütlicher Runde über ihre Eindrücke austauschen und dabei startende und landende Flugzeuge beobachten. Dazu serviert die Bordküche ein Tellergericht. Dieses Paket kostet 20 Euro pro Person.

Nach der Theorie folgt in der First-Class zusätzlich die Praxis. Neben Führung und Verpflegung heißt es hier: anschnallen und „Ready for take-off“. Wahlweise mit Flugzeug oder Hubschrauber geht es zu einem Rundflug über die reizvolle Landschaft des südlichen Siegerlandes. Im Anschluss wird ein Drei-Gänge-Menü aus der Bordküche serviert. Der Preis für dieses Paket beträgt 130 Euro pro Person.

Die Führungen finden von Mai bis September jeweils am zweiten Samstag des Monats um 11 Uhr und um 14 Uhr statt. Die Termine im Überblick:

09. Mai

13. Juni

11. Juli

08. August

19. September

Treffpunkt ist der Check-in-Schalter am Siegerland-Flughafen, Flughafenstraße, 57299 Burbach.

Anmeldungen nimmt die Tourist-Information der Gemeinde Burbach telefonisch unter 0 27 36 / 45-81 oder -17 sowie persönlich in der Alten Vogtei, Ginnerbach 2, 57299 Burbach, entgegen. Pro Führungstermin stehen maximal 21 Plätze zur Verfügung. Die Vergabe erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Bei der Anmeldung ist das gewünschte Package anzugeben. Anmeldeschluss ist jeweils der Mittwoch vor dem Termin.

Kinder unter sechs Jahren können kostenfrei an der 90-minütigen Führung teilnehmen. Für die Rundflüge gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Unternehmen Air Alliance Flight Center und Kayfly. Die Bezahlung der gebuchten Packages erfolgt bar vor Ort. Individuelle Rundflüge können unabhängig von den Führungen unter www.kayfly.de oder www.aa-fc.de gebucht werden.

Die Erlebnisführungen Siegerland-Flughafen 2026 werden von der Siegerland-Flughafen GmbH in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Burbach, den Firmen Air Alliance Flight Center und Kayfly sowie dem Restaurant Toscana Stübchen durchgeführt.

Der Flyer zur Führung „Erlebnis Siegerland-Flughafen“ ist online abrufbar unter:

https://t1p.de/mld5h (Kurzlink)






















