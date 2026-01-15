Starke Truppe für die Kreisstadt: Bürgermeister Tobias Schulte würdigt Arbeit der Feuerwehr Olpe

(wS/ots) Olpe 15.01.2026 | Zahlreiche Beförderungen und einen Rückblick auf das vergangene Jahr gab es auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Olpe am 9. Januar 2026 im Haus der Feuerwehr.

Insgesamt wurde die Olper Wehr zu 294 Einsätzen alarmiert. Die Verteilung war wie folgt: Brandeinsätze: 46 Technische Hilfeleistungen: 99 Automatische Brandmeldeanlagen: 119 Überörtliche Hilfeleistungen: 5 Einsätze der Notfallhelfer: 25

Herausfordernd waren in 2025 mehrere Industriebrände, ein umfangreicher Waldbrand von ca. 3000m2, besonders schwere Verkehrsunfälle mit Schwerstverletzten und ausgedehnte Zimmerbrände. Zusätzlich engagierten sich die Kameradinnen und Kameraden in den verschiedenen Sondereinheiten. So gab es mehrere Einsätze für den Messzug bei ABC-Einsätzen und der Wasserförderzug unterstützte überörtlich bei einem Waldbrand. Darüber hinaus wurden unzählige Stunden im Bereich der Brandschutzerziehung und für die Ausbildung der Kinder- und Jugendfeuerwehr geleistet. Auch der Musikzug zeigte im vergangenen Jahr wieder sein Können. So wurde das Dorfjubiläum in Dahl musikalisch begleitet und die gegebenen Konzerte lockten zahlreiche Besucher an.

Erfreulicherweise konnte die Feuerwehr auch dieses Jahr wieder einen Zuwachs der Mitglieder verzeichnen. So gehören erstmalig 400 Mitglieder der Feuerwehr Olpe an. Die Verteilung in die verschiedenen Abteilungen gliedert sich wie folgt: Einsatzabteilung: 131 Jugendfeuerwehr: 44 Kinderfeuerwehr: 21 Musikzug: 73 Junge Harmonie: 20 Juniorstars: 29 Rhythmus Rocker: 11 Instrumentenkarussell: 18 Ehrenabteilung: 40 Unterstützungsabteilung: 13

Es folgten Aufnahmen, Beförderungen, Verabschiedungen und Ernennungen von Funktionsträgern: Unterstützungsabteilung: Nicole Becker-Middel Feuerwehrfrau / -mann: Franz-Lasse Walkenbach, Julian Stracke, Sarah Junge, Lennart Bagorda, Julian Sunder Oberfeuerwehrmusikerin / -musiker: Anna Schlösser, Henry Hengstebeck, Philipp Nies, Jakob van der Wielen Oberfeuerwehrfrau / -mann: Maren Brüser, Luca Bagorda, Jakob Feldmann, Johannes Feldmann, Henrik Halbe Hauptfeuerwehrfrau / -mann: Melanie Heine, Jonas Kappestein Hauptfeuerwehrmusiker Felix Wudtke Unterbrandmeister: Simon Hengstebeck, Silas Ohm, Marvin Wegermann Brandmeister: Sebastian Scheele, Felix Burghaus, Peter Sackewitz, Christian Kappestein Oberbrandmeister: Marco Ester, Michael Pellemeyer Hauptbrandmeister: Thomas Raab, Phillip Nagy, Michael Süper Brandinspektor: Andreas Gummersbach, Manuel Henze Verabschiedung von Einheitsführern: Georg Hengstebeck, Andreas Greitemann, Christoph Rickelhoff Ernennung Kinderfeuerwehrwartin / -wart: Nicole Becker-Middel, Rudi Ehrengruber Ernennung Einheitsführer: Patrick Schneider, Marius Langemann Ernennung stellvertretende Einheitsführer: Andreas Gummersbach, Michael Pellemeyer, Jan Weiskirch, Mathias Grüger Übernahme in die Ehrenabteilung: Gerhard Reuber, Bernd Huckestein

Ein besonderes und zugleich emotionales Highlight war die Verabschiedung des ehemaligen Olper Bürgermeisters Peter Weber, die für Standing Ovations sorgte. Der Leiter der Feuerwehr Christian Hengstebeck dankte Weber im Namen der gesamten Wehr und überreichte ihm ein Geschenk verbunden mit der Einladung auch weiterhin Gast bei der Feuerwehr zu sein.

In seiner ersten Jahreshauptversammlung als neuer Bürgermeister der Kreisstadt Olpe würdigte Tobias Schulte die Arbeit der Feuerwehr. Dabei betonte Schulte anhand der großen und zum Teil dramatischen Einsätze in seiner noch jungen Amtszeit die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Arbeit einer freiwilligen Feuerwehr. Er sicherte der Wehr die uneingeschränkte Unterstützung der Verwaltung auch für die kommenden Jahre und Aufgaben zu.

Ebenso honorierte Kreisbrandmeister Christoph Lütticke, dass auf die Feuerwehr Olpe stets Verlass ist, wenn sie gebraucht werde.

Abschließend warf ein weiteres besonderes Ereignis bereits seine Schatten voraus. So legt der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Olpe Dirk Meiworm sein Amt zum 31.01.2026 nieder. Der Leiter der Feuerwehr Christian Hengstebeck würdigte und bedankte sich für seine jahrelange herausragende Arbeit. Zum 1.02.2026 treten Florian Schröder und Matthias Springmann die Nachfolge als stellvertretende Leiter der Feuerwehr an.

Übernahme Ehrenabteilung G. Reuber und B. Huckestein

Ernennung von neuen Funktionsträgern

Verabschiedung Peter Weber

Beförderung Unter- bis Hauptbrandmeister

Beförderung zu Brandinspektoren

Übernahme Ehrenabteilung G. Reuber und B. Huckestein

Fotos: Feuerwehr Olpe