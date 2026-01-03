3.829 Betreuungsplätze in Siegener Kindertageseinrichtungen im Kindergartenjahr 2026/27

(wS/si) Siegen 15.01.2026 | Für das kommende Kindergartenjahr 2026/27 stehen in Siegen für Kinder ab vier Monaten bis zur Einschulung 3.829 Kindergartenplätze zur Verfügung. Ergänzt wird dieses Angebot durch 314 Plätze in der Kindertagespflege. Zusammen mit Sozialdezernent Andree Schmidt, Jugendhilfeplanerin Judith Wagener und Dr. Andreas Matzner, Leiter Kinder- Jugend- und Familienförderung, hat Bürgermeister Tristan Vitt jetzt den Bedarfsplan zur Kindertagesbetreuung vorgestellt.

„Wir schaffen es perspektivisch eine nahezu vollständige Versorgung mit Kita-Plätzen für alle Familien in Siegen anzubieten,“ sagt Tristan Vitt mit Blick auf die Zahlen für das anstehende Kindergartenjahr. So stehen ab August für Kinder ab drei Jahren 3.010 Plätze in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege zur Verfügung. Damit ergibt sich eine Betreuungsquote von 99,11 Prozent. Auch bei Kindern unter drei Jahren werden die Kapazitäten nochmal erhöht. Es gibt jetzt 1.133 Plätze, was eine Betreuungsquote von 48,11 Prozent (2025: 45,36 Prozent) bedeutet.

„Kinderbetreuung ist das Fundament von Wirtschaft, Gleichstellung und gesellschaftlicher Zukunft und damit Dreh- und Angelpunkt unserer Zukunftsfähigkeit. Genau mit dieser Sichtweise muss das Thema behandelt und priorisiert werden. In diesem Jahr geben wir als Stadt über 57 Millionen Euro für den Betrieb der Kita-Einrichtungen aus. Das zeigt, dass wir in der Kinderbetreuung eine Aufgabe sehen, die kein Nachteil für Familien werden darf“, so der Bürgermeister weiter.

Kapazitäten und Qualität der Einrichtungen verbessert

„Von 2008 bis heute haben wir über 40 neue Kita-Gruppen geschaffen. Das entspricht einem Zuwachs von 188 Plätzen bei Kindern über drei Jahren und sogar 581 Plätzen für Kinder unter drei Jahren“, führt Judith Wagener die Entwicklung der letzten Jahre aus. Damals trat mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiZ) ein Gesetz in Kraft, dass den rechtlichen Betreuungsanspruch regelt. Andree Schmidt ergänzt: „Neben dem reinen Kapazitätsausbau legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der Kindertageseinrichtungen. Zum Beispiel bauen wir derzeit in Eiserfeld eine neue viergruppige Einrichtung und schaffen dadurch Platz für 80 Kinder.“ Die Trägerschaft der neuen Kita im Birkenweg 16 wird von der Arbeiterwohlfahrt Siegen-Wittgenstein/Olpe übernommen.

An anderen Orten werden ebenfalls Kapazitäten ausgebaut oder modernisiert. 60 Plätze werden in der Breitscheidstraße 33 in Geisweid in der alten Hüttentalschule geschaffen. Träger ist hier der DRK Kreisverband Siegen-Wittgenstein e.V. Diese Einrichtung fängt einen Teil der Plätze auf, die durch den Wegfall der Kita am Jasminweg nötig geworden sind. Diese musste wegen baulicher Mängel geschlossen werden. In anderen Einrichtungen, wie der Leineweberstraße oder im Hubertusweg werden zudem Kapazitäten ausgebaut.

Am 29. Januar wird die Planung zunächst im Jugendhilfeausschuss besprochen. Am 11. Februar folgt dann die politische Beschlussfassung im Rat der Stadt. Die Bedarfsplanung richtet sich danach aus, Eltern die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einem Kita-Platz für Kinder ab einem Jahr zu gewährleisten.

