PKW prallt gegen Mauer – Unfall auf der Seelbacher Straße in Alchen – 67-Jähriger verletzt

(wS/red) Freudenberg 15.01.2026 | Am heutigen Nachmittag kam es gegen 15:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Freudenberg-Alchen. Auf der Seelbacher Straße (L 562) ereignete sich ein Alleinunfall, bei dem ein 67-jähriger Pkw-Fahrer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Fahrzeug die Seelbacher Straße von Seelbach kommend in Richtung Alchen. Beim Ortseingang verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge geriet das Fahrzeug über die Gegenfahrbahn von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer.

Durch den Unfall kam es zeitweise zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der L 562. Der verletzte Fahrer wurde noch an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit nicht vor.

Die hinzugerufene Feuerwehr kontrollierte das verunfallte Fahrzeug aufgrund auslaufender Betriebsmittel und stellte den Brandschutz sicher. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. An dem Opel entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

