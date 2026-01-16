Gasgeruch an Gesamtschule Kreuztal sorgt für Großeinsatz – Entwarnung nach gründlicher Kontrolle

(wS/red) Kreuztal 16.01.2026 | Um kurz nach 8 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit dem Einsatzstichwort „ABC-Gas im Gebäude“ zur Clara-Schumann-Gesamtschule nach Kreuztal alarmiert. Auslöser war ein gasähnlicher Geruch, den ein Haustechniker in einem Technikraum des Schulgebäudes wahrgenommen hatte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Schulgebäude bereits weitgehend geräumt. Über die Lautsprecheranlage der Schule waren Schülerinnen und Schüler zur Evakuierung aufgefordert worden. Ruhig, diszipliniert und unter der Führung ihrer Lehrerinnen und Lehrer verließen sie vorbildlich das Gebäude und begaben sich ins Freie, wo sie sich in Sicherheit brachten.

Neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befanden sich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Kreuztal vor Ort im Einsatz, um die Maßnahmen zu unterstützen und den Ablauf mit zu koordinieren.

Die schnell eintreffenden Kräfte der Feuerwehr kontrollierten das Schulgebäudeund begannen umgehend mit der Erkundung. Parallel dazu stand der Rettungsdienst bereit. Eine Schülerin erlitt infolge der Situation eine leichte Panikattacke und wurde medizinisch betreut. Nach Angaben des Rettungsdienstes geht es ihr inzwischen wieder gut.

Die Messungen der Feuerwehr brachten schließlich Entwarnung. „Messtechnische Nachweise durch die Feuerwehr verliefen alle negativ“, erklärte Einsatzleiter Jan Kleine, Chef der Kreuztaler Feuerwehr. Im weiteren Verlauf konnte ein Abfluss im Gebäude als Ursache des Geruchs identifiziert werden. Dieser wird nun durch die Gebäudetechniker instand gesetzt. „Es bestand zu keiner Zeit eine echte Gefahr für die Anwesenden“, so Jan Kleine weiter.

Da der Geruch stark an Gas erinnerte, hätten die Einsatzkräfte aus Sicherheitsgründen dennoch alle notwendigen Maßnahmen ergriffen. Auch die Zusammenarbeit mit der Schule lobte der Einsatzleiter ausdrücklich: „Die Schulleitung hat beim Eintreffen direkt sehr vorbildlich mit der Feuerwehr kommuniziert, es lief alles professionell ab.“

Nach rund einer Stunde, die die Schülerinnen und Schüler als ungeplante zusätzliche Pause auf dem Schulgelände verbrachten, konnten alle wieder in die Klassen zurückkehren. Der Unterricht wurde anschließend regulär fortgesetzt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de






















