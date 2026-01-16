TuS Ferndorf bleibt stolz: Ex-TuS-Spieler Lukas Zerbe mit starker EM-Leistung

(wS/Red) Kreuztal, 16.01.2026 | Einst Torjäger des TuS Ferndorf, heute EM-Matchwinner: Lukas Zerbe

Die Handball-EM hat begonnen und unsere Nationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel gegen Österreich mit 30:27 vor 5.820 Zuschauern im dänischen Herning für sich entschieden.

Es war ein ganz wichtiger Sieg, der als Grundstein für weitere Erfolge dienen soll.

Was uns und alle Ferndorfer Fans besonders freut, ist die Tatsache, dass Lukas Zerbe mit sechs Treffern maßgeblich zum Erfolg beitrug. Nicht nur, weil er ein genialer Rechtsaußen ist, sondern auch aus folgendem Grund:

Mit 173 Toren in 38 Spielen war Lukas Zerbe in der Saison 2018/19 einer der herausragenden Spieler des TuS Ferndorf. Der Rechtsaußen überzeugte nicht nur mit 92 sicher verwandelten Siebenmetern, sondern auch mit 81 Feldtoren aus dem Spiel heraus. Zerbe prägte die starke Saison des Aufsteigers maßgeblich und entwickelte sich zu einem der zuverlässigsten Rechtsaußen der 2. Bundesliga. Seine Leistungen machten ihn für Erstligisten interessant, der logische nächste Schritt seiner Karriere und aktuell spielt er beim THW Kiel.

Darauf kann man in Ferndorf schon ein bisschen stolz sein. „Luki“ hat morgen Geburtstag und vielleicht beschenkt er sich ja mit einem weiteren Sieg gegen Serbien.

Das Spiel findet ebenfalls in Herning statt, und zwar am Samstag, 17.01.2026. Anwurf ist um 20:30 Uhr, übertragen wird die Partie im ZDF und auf DYN.

Wir drücken allen die Daumen, ganz besonders Luki für weitere Tore.

Viele Grüße aus Ferndorf

Bericht: Peter Trojak

Fotos: Andreas Domian