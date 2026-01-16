Benedikt Büdenbender begrüßt Mercosur-Abkommen: Exportstarke Region Siegen-Wittgenstein wird profitieren

(wS/cdu) Siegen 16.01.2026 | Handelsabkommen mit Südamerika sichert Absatzmärkte für heimische Wirtschaft

Nach über 26 Jahren Verhandlungen unterschreiben die EU und die Mercosur-Staaten (Brasilien, Paraguay, Uruguay, Argentinien) ein Handelsabkommen.

Der heimische Bundestagsabgeordnete Benedikt Büdenbender begrüßt diesen Schritt ausdrücklich: „Gerade unsere exportstarke Region ist auf freien Handel angewiesen. Andere Länder bauen Zölle auf, wir bekennen uns zum freien Handel. Über 90% der Zölle auf EU-Exporte in diese Länder werden abgebaut. Das sichert Arbeitsplätze und schafft Wachstum.“

Kritik am Abkommen gab es insbesondere aus der Landwirtschaft. Büdenbender, selbst Mitglied im Agrarausschuss des Bundestages, nimmt die Sorgen ernst, betont aber die Chancen: „Bei Rindfleisch, Geflügelfleisch, Zucker und Honig greifen Importquoten, Zölle und Schutzklauseln. Dadurch werden unser Markt und unsere Standards geschützt. Vor allem für unsere Milchproduktion bieten sich durch Exportmöglichkeiten Chancen, dem aktuellen Preisdruck durch größere Absatzmöglichkeiten entgegenzuwirken.“

Mit dem Abkommen bekommt die EU außerdem besseren Zugang zu kritischen Rohstoffen und diversifiziert seine Handelspartner: „Corona und der Krieg in der Ukraine haben uns gezeigt, wie gefährlich Abhängigkeiten sind. Auch aus strategischer Sicht ist dieses Abkommen notwendig und richtig“, so Büdenbender.

Benedikt Büdenbender vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Die berühmte Inschrift im Hintergrund, „Dem deutschen Volke“, prägt die Westfassade des historischen Sitzes des Deutschen Bundestages.

Foto: Tobias Koch







