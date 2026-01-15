Geburtshilfe in Siegen auf Rekordkurs: Zum zweiten Mal über 2.000 Geburten am Diakonie Klinikum Jung-Stilling

(wS/dia) Siegen 15.01.2026 | 2099 Mädchen und Jungen – und damit so viele wie noch nie – haben im vergangenen Jahr im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen das Licht der Welt erblickt.

Noch dazu wurde eine zweite 2000er-Grenze erstmalig an der Wichernstraße überschritten: 2024 Geburten stehen im Kreißsaal-Buch. Dr. Flutura Dede, Chefärztin der Abteilung Geburtshilfe und Pränatalmedizin, ist zu recht begeistert: „Wir freuen uns riesig. Jeder einzelne aus dem Team hat an einem Strang gezogen und mit großem Engagement Höchstleistungen vollbracht, um unser Konzept – die familienorientierte Geburtshilfe mit höchster Sicherheit für Mutter und Kind – jeden Tag Realität werden zu lassen. Dafür bedanke ich mich bei allen.“



Die Siegener Zahlen bewegen sich damit – so zeigen es Statistiken (Quelle: Statistisches Bundesamt) – entgegen dem deutschlandweiten Trend. Zwar liegen noch nicht alle Auswertungen final vor, doch von Januar bis September 2025 wurden im ganzen Land gut vier Prozent weniger Geburten verzeichnet als im Vorjahr. „Während die Geburtenzahlen bundesweit sinken, steigen sie in unserer Klinik kontinuierlich an. Eine Entwicklung, die uns freut und auch sehr stolz macht, so Chefärztin Flutura Dede.

2024 Geburten verzeichnet das „Stilling“ im Jahr 2025. Im Vergleich zum Vorjahr (1973 Geburten) entspricht dies einer Steigerung von 2,6 Prozent. Die Anzahl der Neugeborenen stieg von 2068 auf 2099 (plus 1,5 Prozent). Blickt man fünf Jahre zurück, wird die Entwicklung noch deutlicher: 2021 wurden 1825 Kinder an der Wichernstraße geboren. Im Vergleich zur aktuellen Zahl ergibt sich somit ein Anstieg von knapp elf Prozent. Die Differenz zwischen Babys und Geburten lässt es erahnen – 69 Zwillingspaare kamen 2024 auf die Welt, drei Mal wurden sogar Drillinge am Rosterberg begrüßt.

Als Teil der Initiative „Babyfreundliches Krankenhaus“ der Weltgesundheitsorganisation werden in der Abteilung Geburtshilfe und Pränatalmedizin im „Stilling“ die Familien besonders betreut. Die Mitarbeiter sind speziell geschult bei allen Fragen rund ums Kind, insbesondere wenn es um das Thema Stillen geht. Hinter der Spezialisierung steckt viel Arbeit – und die zahlt sich aus, wie Dr. Flutura Dede bekräftigt: „Dass wir von so vielen Elternpaaren das Vertrauen erhalten und sie sich für unsere Klinik entscheiden, macht uns einfach stolz.“



Das Team der Geburtshilfe – bestehend aus Hebammen, Pflegepersonal und Ärzten – ist insbesondere auf Mehrlingsgeburten spezialisiert. Wann immer es möglich ist, wird auch hier eine natürliche Geburt angestrebt. Gut zu wissen: Die meisten Eltern erleben eine unkomplizierte Schwangerschaft und bringen ein gesundes Baby zur Welt. Aber auch wenn es Komplikationen gibt, sind Mütter und Babys im „Stilling“ in erfahrenen Händen. Sollten Besonderheiten auftreten, ist durch die unmittelbare Nähe zu den anderen Fachabteilungen im Haus schnelle, interdisziplinäre Zusammenarbeit gewährleistet. Und mit dem angeschlossenen Perinatalzentrum Level 1 bietet die Klinik in Kooperation mit der DRK-Kinderklinik Siegen die höchste Versorgungsstufe für extrem Früh- und Neugeborene. 2025 kamen 40 Frühchen mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1250 Gramm zur Welt. Sollten bei der Geburt Probleme auftreten, ist das Team bestens vorbereitet und profitiert von kurzen Wegen: Die Kreißsäle liegen Tür an Tür mit der Neugeborenen-Intensivstation und den Operationssälen. Fachlich bietet die Klinik das komplette geburtshilfliche Spektrum an – und das in modernen Räumlichkeiten. Am Diakonie Klinikum besteht die Möglichkeit, in einem Familienzimmer untergebracht zu werden.

Starkes Team, starke Leistung: Die Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin am Diakonie Klinikum Jung-Stilling unter Chefärztin Dr. Flutura Deden (links) meisterte erneut ein Rekordjahr.