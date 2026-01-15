Wunschfilm und viel Wasserspaß – Familienbad Freier Grund wird zum Kinosaal

(wS/ne) Neunkirchen 15.01.2026 | Spiel, Spaß und ein Kinofilm. Nachdem das Aqua-Kino im Familienbad Freier Grund bereits im vergangenen Jahr zahlreiche Kinder und Jugendliche lockte, stehen am 24. Januar, 14 Uhr wieder ein abwechslungsreiches Animationsprogramm und ein Wunschfilm auf dem Programm: Die jungen Besucher können ihren Favoriten aus drei angesagten Kinohits auswählen. Um das maximale Filmvergnügen zu erzeugen, wird das Becken in einen schwimmenden Kinosaal verwandelt, bei dem sogar die Leinwand im Wasser schwimmt.

Für den unterhaltsamen Nachmittag werden außer dem regulären Eintrittspreis keine Kosten erhoben.



Im vergangenen Jahr war das Indoor-Kino im Familienbad ein Publikumsmagnet. Am 24. Januar gibt’s eine Neuauflage des Events. Foto: Gemeinde Neunkirchen