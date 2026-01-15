Fremdes Kaninchen im Hühnerstahl – Kaninchendiebin schlug erneut zu und drang zudem in Wohnung ein

(wS/ots) Neunkirchen 15.01.2026 | Eine 38-jährige Kaninchendiebin hat in den
letzten Wochen mehrfach im Raum Neunkirchen, Wilnsdorf und im angrenzenden
Bereich der Polizei Betzdorf zugeschlagen. Dieses Mal brachte die 38-Jährige ein
fremdes Kaninchen, drang allerdings in eine Wohnung ein und entwendete dort
mehrere Sachen. Nun wird der Besitzer des Kaninchens gesucht.
Am gestrigen Mittwochnachmittag erhielt die eine Streife der Polizeiwache
Wilnsdorf den Einsatz, einen Wohnungseinbruch in Neunkirchen-Salchendorf in der
dortigen Straße Buchenborn aufzunehmen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass
man unberechtigt in ein Einfamilienhaus hineingelangt war. Nach jetzigem Stand
wurden unter anderem Lebensmittel und Bargeld geklaut. Eine Überraschung erlebte
der Hausbesitzer jedoch, als er in seinem Hühnerstall nachschaute. Dort saß
nämlich ein fremdes Kaninchen drin.
Weitere Ermittlungen ergaben, dass für den Diebstahl eine 38-jährige Frau
verantwortlich ist, die in den letzten Wochen aufgrund mehrerer
Kaninchendiebstähle aufgefallen war.
Woher das aufgefundene Kaninchen (schwarz/weißes männliches und kastriertes
Kaninchen) stammt, ist derzeit noch unklar. Das Tier wurde an das Tierheim
Siegen übergeben. Warum die 38-Jährige es immer wieder auf die Kaninchen
abgesehen hat, ist ebenso unklar wie ihr derzeitiger Aufenthaltsort.
Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen. Der
Besitzer oder die Besitzerin des Kaninchens kann sich an das Siegener Tierheim
wenden (0271/313770).
