Fremdes Kaninchen im Hühnerstahl – Kaninchendiebin schlug erneut zu und drang zudem in Wohnung ein

(wS/ots) Neunkirchen 15.01.2026 | Eine 38-jährige Kaninchendiebin hat in den

letzten Wochen mehrfach im Raum Neunkirchen, Wilnsdorf und im angrenzenden

Bereich der Polizei Betzdorf zugeschlagen. Dieses Mal brachte die 38-Jährige ein

fremdes Kaninchen, drang allerdings in eine Wohnung ein und entwendete dort

mehrere Sachen. Nun wird der Besitzer des Kaninchens gesucht.

Am gestrigen Mittwochnachmittag erhielt die eine Streife der Polizeiwache

Wilnsdorf den Einsatz, einen Wohnungseinbruch in Neunkirchen-Salchendorf in der

dortigen Straße Buchenborn aufzunehmen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass

man unberechtigt in ein Einfamilienhaus hineingelangt war. Nach jetzigem Stand

wurden unter anderem Lebensmittel und Bargeld geklaut. Eine Überraschung erlebte

der Hausbesitzer jedoch, als er in seinem Hühnerstall nachschaute. Dort saß

nämlich ein fremdes Kaninchen drin.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass für den Diebstahl eine 38-jährige Frau

verantwortlich ist, die in den letzten Wochen aufgrund mehrerer

Kaninchendiebstähle aufgefallen war.

Woher das aufgefundene Kaninchen (schwarz/weißes männliches und kastriertes

Kaninchen) stammt, ist derzeit noch unklar. Das Tier wurde an das Tierheim

Siegen übergeben. Warum die 38-Jährige es immer wieder auf die Kaninchen

abgesehen hat, ist ebenso unklar wie ihr derzeitiger Aufenthaltsort.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen. Der

Besitzer oder die Besitzerin des Kaninchens kann sich an das Siegener Tierheim

wenden (0271/313770).

Symbolfoto