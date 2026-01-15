Gemeinsam Danke sagen: Stadt Netphen sucht Partner für die Ehrenamtskarte NRW

(wS/ne) Netphen 15.01.2026 | Ohne Ehrenamt geht es nicht: In Netphen engagieren sich viele Menschen still und selbstverständlich für unsere Gesellschaft, im sozialen, kulturellen oder sportlichen Bereich. Dieses Engagement verdient Anerkennung.



Mit der Ehrenamtskarte NRW sagen wir seit vielen Jahren Danke. Sie ermöglicht Ehrenamtlichen, die sich in überdurchschnittlichem Maße im Gemeinwesen engagieren, landesweit Vergünstigungen bei öffentlichen und privaten Anbietern.

Damit dieses Angebot weiter wächst, sucht die Stadt Netphen engagierte Unternehmen, Betriebe und Organisationen als Partner.



So werden Sie Partner der Ehrenamtskarte NRW:

Entscheiden Sie sich für Vergünstigungen: Überlegen Sie, welche Rabatte (z.B. 10% Rabatt, freier Eintritt, Sonderaktionen) Sie Ehrenamtlichen anbieten können. Registrieren Sie sich: Wenden Sie sich an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung oder nutzen Sie die Online-Angebote auf der Engagiert-NRW-Webseite. Erhalten Sie Werbematerial: Sie bekommen ein Schild mit dem Ehrenamtskarte-Logo („Wir unterstützen das Ehrenamt“) zum Aushängen. Werden Sie sichtbar: Ihr Betrieb wird in ein landesweites Online-Verzeichnis aufgenommen.

Ihre Vorteile als Partner:

Kostenlose Teilnahme: Die Beteiligung ist kostenfrei.

Marketing & Image: Sie positionieren sich als verantwortungsbewusstes Unternehmen und sprechen neue Kunden an.

Flexibilität: Sie können Ihre Teilnahme jederzeit beenden.



Machen Sie mit und setzen Sie gemeinsam mit der Stadt Netphen ein starkes Zeichen für das Ehrenamt!



Interesse?

Dann melden Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung Netphen oder direkt über die Plattform Engagiert NRW: Partner/in der Ehrenamtskarte NRW werden | Engagiert NRW