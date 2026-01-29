News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Betreten von Eisflächen verboten – Gefahren durch dünnes Eis beachten

29. Januar 20262
(wS/fr) Freudenberg 29.01.2026 | Aufgrund der derzeit anhaltenden Minustemperaturen sind Weiher, Teiche und andere Gewässer im Stadtgebiet von Freudenberg teilweise zugefroren. Auf einigen Gewässern haben sich bereits größere Eisflächen gebildet. Diese Eisschichten sind jedoch sehr dünn und keinesfalls tragfähig.

Daher weist die Stadt Freudenberg eindringlich darauf hin, Eisflächen nicht zu betreten oder für Spaziergänge, Schlittschuhlaufen oder ähnliche Aktivitäten zu nutzen. Das Betreten kann lebensgefährlich sein, da die Eisdecken jederzeit brechen können. Aus Sicherheitsgründen ist das Betreten öffentlich zugänglicher Eisflächen untersagt.

