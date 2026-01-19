Einbrecher haben es auf leerstehendes Hotel in Bad Laasphe abgesehen

(wS/ots) Bad Laasphe 19.01.2026 | Am vergangenen Wochenende ist es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Hotel im Höhenweg in Bad Laasphe gekommen.
In der Zeit von Freitagnachmittag (16.01.2026) bis Sonntagnachmittag (18.01.2026) haben sich nach bisherigen Ermittlungen ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang in die Räumlichkeiten eines Hotels verschafft. Dort angelangt, durchwühlten sie sämtliche Schränke. Ein innen angebrachter Zigarettenautomat wurde gewaltsam aufgebrochen. Es wurden Bargeld und diverse Gegenstände entwendet.
Einschließlich der entwendeten Beute beträgt der Gesamtschaden rund 1.500 Euro.
Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 – 0.
