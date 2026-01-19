News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Einbrecher haben es auf leerstehendes Hotel in Bad Laasphe abgesehen

19. Januar 202641
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Bad Laasphe 19.01.2026 | Am vergangenen Wochenende ist es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Hotel im Höhenweg in Bad Laasphe gekommen.

In der Zeit von Freitagnachmittag (16.01.2026) bis Sonntagnachmittag (18.01.2026) haben sich nach bisherigen Ermittlungen ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang in die Räumlichkeiten eines Hotels verschafft. Dort angelangt, durchwühlten sie sämtliche Schränke. Ein innen angebrachter Zigarettenautomat wurde gewaltsam aufgebrochen. Es wurden Bargeld und diverse Gegenstände entwendet.

Einschließlich der entwendeten Beute beträgt der Gesamtschaden rund 1.500 Euro.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 – 0.

Symbolfoto: Tim Reckmann / pixelio.de
Werbepartner der Region – Anzeige




Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Kommunen im digitalen Würgegriff? Freie Wähler verlangen mehr Souveränität in der IT-Strategie der Stadt Siegen

Anzeige




Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« DezemberFebruar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten