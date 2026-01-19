Familiennachmittage für das 1. Halbjahr 2026 stehen fest

(wS/bu) Burbach 19.01.2026 | Jeweils am letzten Dienstag im Monat zur neuen Zeit von 16 bis 18 Uhr / Kein Angebot in den Osterferien

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2019 hat das Familienbüro Burbach das gemeindliche Angebot für Familien stets weiterentwickelt. Mit dem Umzug in die Römerpassage im Mai 2022 ist man noch näher an die Menschen herangerückt. Seit Anfang 2023 gehören die Familiennachmittage am letzten Dienstag des Monats zum festen Bestandteil des Burbacher Jahreskalenders.

Auch für 2026 haben sich die Mitarbeiterinnen rund um Andrea Usung wieder einiges für die Familien einfallen lassen. Dazu wurde eine kleine Umfrage gestartet, um die Wünsche der Familien noch besser in die Planungen mit einfließen lassen zu können. Umgesetzt wurde etwa der Wunsch nach späteren Öffnungszeiten, damit auch berufstätige Mamas und Papas mit ihren Kindern an den Angeboten teilnehmen können. Daher finden die Familiennachmittage nun jeweils eine Stunde später von 16.00 bis 18.00 Uhr statt.



Los geht es am 27. Januar mit dem Mini-Kino in der Gemeindebücherei in der Römerpassage. Auf dem Programm stehen neben einem Film für Klein und Groß über drei kleine Wesen bei ihrem abenteuerlichen Umzug auf einen Bauernhof auch Popcorn und gute Stimmung.

Wer gerne knobelt, rätselt und Geheimnisse entdeckt, sollte sich den 24. Februar im Kalender für ein magisches Escape Game anstreichen. Vor der historischen Kulisse der Alten Vogtei sind die Kinder gefordert, gemeinsam Rätsel zu lösen, geheime Räume zu erkunden und dem Spiel am Ende erfolgreich zu entkommen.



Das über 300 Jahre alte Amtshaus im historischen Ortskern von Burbach ist auch Schauplatz für den Familiennachmittag am 28. April. Wie schon in den beiden Vorjahren laden das Familienbüro und das Team der Alten Vogtei zum Maibaumschmücken ein.



Spätestens im Wonnemonat blühen Mensch und Natur wieder vollends auf und freuen sich auf die warmen Jahreszeiten voller Leben. Diese wiedererweckte Energie soll am 26. Mai gestalterisch genutzt werden: „Gemeinsam mit den Großeltern wollen wir kreativ werden“, lädt das Familienbüro Omas, Opas und Kinder ein.



Den Abschluss des ersten Halbjahres bildet eine Dorfrallye, die bei der Umfrage unter den Familien ausdrücklich gewünscht wurde. Start und Ende dieser launigen Schnitzeljagd durch Burbach am 30. Juni ist die Alte Vogtei. „Diesen Nachmittag wollen wir dann gemeinsam am Ziel bei Stockbrot ausklingen lassen, kann also etwas länger dauern“, sagt Andrea Usung.

Moment mal, da fehlt doch noch ein Monat! Richtig, am letzten Dienstag im März findet aufgrund der Osterferien kein Familiennachmittag statt.

Die Anmeldungen für alle Angebote werden bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin telefonisch unter 01 75 – 69 21 000 sowie per E-Mail an a.usung@burbach-siegerland.de entgegengenommen.







