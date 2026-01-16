Feuerwehreinsatz am Bahnhof Weidenau – Feuer schnell unter Kontrolle

(wS/red) Siegen 16.01.2026 | Unter dem Stichwort „Feuer 4 am Bahnhof Weidenau“ wurde die Feuerwehr am Freitagabend gegen 18:40 Uhr alarmiert. Daraufhin rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei und der Bundespolizei zur Einsatzstelle aus.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass im Bereich des Zugangs zu den Gleisen, an dem derzeit Bauarbeiten stattfinden, mehrere Schutzfolien in Brand geraten waren. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und vollständig löschen.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Aufgrund der Löscharbeiten musste der Zugang zu den Gleisen für einige Bahnreisende für wenige Minuten gesperrt werden. Zudem war die Poststraße im Bereich vor dem Bahnhof Weidenau während des Einsatzes vorübergehend nicht passierbar.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle Sperrungen wieder aufgehoben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

