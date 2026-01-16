Leserfotos 2026: Eure schönsten Momente aus dem Siegerland und Umgebung

(wS/red) Kreuztal 16.01.2026 | Nachdem uns in den vergangenen Jahren so viele wunderschöne Leserfotos erreicht haben, möchten wir diese schöne Tradition auch 2026 sehr gerne fortführen. Wir freuen uns immer wieder über eure Bilder – sie zeigen unsere Region aus ganz persönlichen Blickwinkeln. 📸💛

Auch in dieser besonderen Jahreszeit präsentieren wir auf wirSiegen.de die schönsten Augenblicke unserer Leserinnen und Leser aus dem Jahr 2026. Teilt mit uns eure ganz persönlichen Impressionen aus dem Siegerland und der Umgebung – ob herbstlich, winterlich oder geheimnisvoll-stimmungsvoll. 🍂❄️✨

📷 Dieses Foto erreichte uns heute von Brigitte Gontermann:



Aufgenommen wurde das Bild am Dienstagmorgen von Eschenbach aus in Richtung Netphen. Auch wenn die letzten Tage eher trüb waren, hat die Aufnahme eine ganz besondere, fast mystische Stimmung.

Foto: Brigitte Gontermann

Diese Bilder vom Wilgersdorfer Baum sendete uns Sabine Schwarz. Aufgenommen wurden diese in der 2. Kalenderwoche 2026. Vielen Dank!

🍁✨ Wir freuen uns schon jetzt auf viele weitere stimmungsvolle Leserfotos und die besonderen Augenblicke, die ihr mit uns teilt.

So könnt ihr mitmachen:

Schickt uns eure liebsten Herbst- und Winterfotos einfach per E-Mail an

📧 wirSiegen@gmail.com

📸 Worauf ihr achten solltet:

Bildqualität: Die Fotos sollten mindestens 1200 Pixel groß und gut aufgelöst sein.

Die Fotos sollten mindestens 1200 Pixel groß und gut aufgelöst sein. Eigene Werke: Bitte sendet ausschließlich Bilder ein, die ihr selbst aufgenommen habt.

Bitte sendet ausschließlich Bilder ein, die ihr selbst aufgenommen habt. Angaben: Nennt uns bitte das Aufnahmedatum, euren Namen als Fotograf/in sowie eine kurze Beschreibung des Motivs.

ℹ️ Wichtige Hinweise:

Mit der Einsendung erklärt ihr euch einverstanden, dass wir euer Foto unter Nennung eures Namens auf wirSiegen.de veröffentlichen und auch auf unseren Social-Media-Kanälen teilen dürfen.

🌟 Bitte habt Verständnis dafür, dass wir in der Redaktion eine Auswahl treffen. Veröffentlicht werden die schönsten, stimmungsvollsten und aussagekräftigsten Aufnahmen.