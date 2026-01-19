News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Hautpflege bei Chemo- und Strahlentherapie – Kosmetikerin Britta Klingbeil berät am 27. Januar am Diakonie Klinikum Jung-Stilling

19. Januar 20268
(wS/dia) Siegen 19.01.2026 | Eine Chemo- oder Strahlentherapie kann die Haut verändern. Trockene, gereizte und gerötete Stellen zählen zu möglichen Nebenwirkungen. Daneben kann es passieren, dass die Augenbrauen lichter werden und die Wimpern ausfallen. Was Betroffene mithilfe von pflegerischer und „dekorativer“ Kosmetik tun können, um sich etwas wohler zu fühlen, steht am Dienstag, 27. Januar, 11 bis 13 Uhr, im Onkologischen Therapiezentrum (OTZ) am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen im Fokus. Kosmetikerin Britta Klingbeil gibt den Teilnehmern mit auf den Weg, wie sie mit wenigen Handgriffen den Augen mehr Ausdruck verleihen oder die Haut mit entsprechenden Produkten pflegen können.
Wer eine individuelle Hautberatung wünscht, kann sich anmelden unter Telefon 0271-333 4396. Eingeladen sind nicht nur Patienten des OTZ, sondern auch alle anderen Patienten, die eine Chemo- oder Bestrahlungstherapie erhalten sowie Interessierte. Der Hautpflegetag findet im OTZ am Siegener Diakonie Klinikum Jung-Stilling, Wichernstraße 40, Gebäude A, statt. Das Angebot ist kostenfrei.

Kosmetikerin Britta Klingbeil bietet am 27. Januar individuelle Kosmetik-Beratungen im Onkologischen Therapiezentrum am Siegener Diakonie Klinikum an.

