Noch zweimal den Burbacher Mittagstisch genießen – Kostenloser Mittagstisch lädt erneut zum gemeinsamen Essen ein

(wS/bu) Burbach 19.01.2026 | Noch zweimal in diesem Jahr heißt es „Tischlein, deck dich!“ im Rahmen des Burbacher Mittagstischs. Das Angebot des Familienbüros richtet sich bereits im dritten Jahr in Folge an alle, die sich in der dunklen Jahreszeit über ein gemeinsames Essen bei guten Gesprächen und in einer offenherzigen Gemeinschaft freuen. „Für beide Termine können sich Interessierte noch anmelden“, meldet Andrea Usung vom Familienbüro noch einige freie Plätze. „Dank der Sparkassen-Stiftung ist das Angebot weiterhin kostenlos für unsere Gäste.“

Die beiden letzten Termine in den aktuellen Wintermonaten finden wie immer mittwochs jeweils ab 12 Uhr statt, und zwar am

28.01.2026 in Burbach, CVJM-Gemeindehaus im Gassenweg 28, und

11.02.2026 in Holzhausen, Blaues-Kreuz-Heim (Blau-Kreuz-Heim-Straße 1).

Tatkräftig unterstützt werden das Familienbüro Burbach und die gemeindliche Senioren-Service-Stelle von der ev. Kirchengemeinde mit ihren drei Gemeinde-Schwestern, der kath. Kirchengemeinde, dem Heimatverein Alte Vogtei Burbach sowie vom DRK-Ortsverein Burbach, deren engagierte Helferinnen und Helfer wieder leckere Gerichte eines regionalen Caterers servieren.

Reservierungen für einen Sitzplatz werden von Andrea Usung unter Tel. 0 27 36 / 45 46 (bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, wenn niemand sofort abhebt) oder per E-Mail an a.usung@burbach-siegerland.de entgegengenommen.
















