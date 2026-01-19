Gemütliches Beisammensein für Seniorinnen und Senioren im oberen Siegtal

(wS/tg) Netphen 19.01.2026 | Auf Einladung des DKS Grissenbach, des DKS Oberes Siegtal sowie des Heimatvereins Walpersdorf trafen sich am Sonntag, dem 18. Januar 2026, rund 130 Gäste ab 65 Jahren aus dem oberen Siegtal. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Grissenbach, Nenkersdorf und Walpersdorf kamen in der Mehrzweckhalle Nenkersdorf zu einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee, Kuchen und Musik zusammen.

Nach der offiziellen Eröffnung durch die Vereinsvorsitzenden richtete Marco Müller, Bürgermeister der Stadt Netphen, ein Grußwort an die Gäste. Ebenfalls begrüßten die Anwesenden Pfarrer Münker von der evangelischen Kirche sowie Pastor Hubert Nowak von der katholischen Kirche. Durch das kurzweilige Programm führte der Walpersdorfer Ortsvorsteher Rüdiger Bradka.

Für die musikalische Gestaltung sorgte zunächst der KAB Chor Walpersdorf unter der Leitung von Uwe Werthenbach. Mit kräftigen Stimmen präsentierte der Chor im ersten Teil die Lieder „Auf ihr Freunde“, „Bajazzo“ und „Abendfrieden“. Im zweiten Teil folgten unter anderem „Habt oft im Kreis der Lieben“, erneut „Auf ihr Freunde“ sowie weitere Lieder der Liebe.

Ein weiterer Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt des neu gegründeten „Pressluftorchesters des Oberen Siegtals“. Mit bekannten Stücken wie „Musik liegt in der Luft“, „Babicka“, „Tulpen aus Amsterdam“, dem Steigerlied, dem Walpersdorfer Heimatlied und weiteren Titeln sorgte das Orchester für eine ausgelassene Stimmung in der Halle. Viele der Lieder wurden von den Gästen begeistert mitgesungen.

Alles in allem war es eine sehr gelungene Gemeinschaftsveranstaltung, die bei den Besucherinnen und Besuchern großen Anklang fand und den Zusammenhalt im oberen Siegtal eindrucksvoll unterstrich.

Fotos: Thorsten Görg







