Saison startet Ende März:Gastro-Angebote für den Siegener Schlosspark gesucht

(wS/si) Siegen 19.01.2026 | Die Wirtschaftsförderung der Stadt Siegen ist wieder auf der Suche nach Gastronomiebetrieben, die über ein attraktives Gastro-Mobil verfügen und sich für einen Standplatz im Siegener Schlosspark bewerben möchten. Die Saison startet Ende März, Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Der Standplatz befindet sich im Bereich oberhalb der Spielplatzanlage, die genaue Fläche wird bei einem gemeinsamen Ortstermin vorgestellt. Strom- und Wasseranschlüsse stehen zur Verfügung, ebenso öffentliche Sitzgelegenheiten wie Bänke, Stufenanlagen und Aufenthaltsbereiche. Möglich ist ein gastronomisches Angebot an den Wochenenden sowie an Feiertagen, mindestens in der Zeit von 12.00 bis 18.00 Uhr, beginnend mit den Osterferien. Während der Ferien ist ein täglicher Betrieb vorgesehen. Um ein abwechslungsreiches und attraktives Angebot für Besucherinnen und Besucher zu schaffen, sollen im Wechsel mehrere Anbietende zum Einsatz kommen.

Interessierte können sich ab sofort bis einschließlich Freitag, 20. Februar 2026, per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@siegen.de bewerben. Die Bewerbung muss Angaben zum gastronomischen Konzept enthalten (Getränke und Speisen), aussagekräftige Fotos des vorhandenen Gastro-Mobils sowie Einsatz- und Terminvorschläge innerhalb des Zeitraums 28. März bis 31. Oktober 2026. Wichtig: Es wird eine Reisegewerbekarte benötigt! Bei der finalen Auswahl wird das gastronomische Konzept, die optische Gestaltung des Gastro-Mobils, die Öffnungszeiten sowie die Nachhaltigkeit insgesamt berücksichtigt.

Blick aufs Obere Schloss – Foto: wirSiegen.de







