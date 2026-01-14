Höherer Lohn für die „höchsten Jobs“ im Kreis Siegen-Wittgenstein: 16,60 Euro pro Stunde ist das neue „Dachdecker-Minimum“

(wS/igb) Siegen 14.01.2026 | Höherer Lohn für die „höchsten Jobs“ im Kreis Siegen-Wittgenstein: Für Dachdecker gibt es einen speziellen Mindestlohn. Und der geht jetzt im Januar nach oben: Wer seinen Gesellenbrief als Dachdecker in der Tasche hat, verdient ab sofort mindestens 16,60 Euro pro Stunde. Darauf hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hingewiesen.



„Dachdecker haben damit bei einem Vollzeitjob am Monatsende gut 100 Euro mehr in der Tasche“, sagt Friedhelm Kreft von der IG BAU Westfalen Mitte-Süd. Auch der Mindestlohn für ungelernte Kräfte in den 59 Dachdeckerbetrieben im Kreis Siegen-Wittgenstein steige: „Er liegt jetzt bei 14,96 Euro pro Stunde“, so der Bezirksvorsitzende Kreft.



Die IG BAU Westfalen Mitte-Süd ruft die Dachdecker im Kreis Siegen-Wittgenstein, die statt des Tariflohns lediglich den Mindestlohn verdienen, dazu auf, ihre Lohnabrechnung für den Januar zu kontrollieren. Die Gewerkschaft unterstützt sie dabei: 023 81 – 1 20 25 | hamm@igbau.de.



Die IG BAU hat zudem bereits für die kommenden beiden Jahre eine weitere Steigerung des Dachdecker-Mindestlohns am Verhandlungstisch durchgesetzt. Insgesamt arbeiten im Kreis Siegen-Wittgenstein nach Angaben der IG BAU Westfalen Mitte-Süd rund 440 Beschäftigte im Dachdeckerhandwerk. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Angaben der Arbeitsagentur.

Foto: IG BAU | Alireza Khalili

Bereit, den Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein aufs Dach zu steigen. Und das für einen höheren Lohn: Dachdecker im Kreis Siegen-Wittgenstein bekommen ab sofort mindestens 16,60 Euro pro Stunde für ihre Arbeit. Darauf hat die IG BAU Westfalen Mitte-Süd hingewiesen.