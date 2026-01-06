News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
HuV Alchen lädt zur ordentlichen Mitgliederversammlung ein

6. Januar 20264
(wS/huv) Freudenberg 06.01.2026 | Der Heimat- und Verschönerungsverein Alchen lädt alle Vereinsmitglieder und Alcher Bürgerinnen und Bürger zur ordentlichen Mitgliederversammlung für Samstag, 24.01.2025, um 16.00 Uhr in den Öalcher Backes ein.

Die Tagesordnung umfasst u.a. die verschiedenen Jahresberichte, die einen Einblick in die Aktivitäten des Vereins vermitteln und welche Aufgaben in diesem Jahr zu bewältigen sind. Des Weiteren bieten die Berichte auch die Möglichkeit, einen Eindruck davon zu bekommen, wie man sich an der Vereinsarbeit beteiligen
kann. Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt während der Versammlung sind die Wahlen, bei denen u.a. Vorstandsämter zu besetzen sind.

Das Foto zeigt das Vereinsheim (Öalcher Backes) des HuV, in dem die Mitgliederversammlung stattfindet.

