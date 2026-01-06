Zwischen Himmel und Erde: Wenn Akkordeon und Flügel neue Klangwelten eröffnen – am 18. Januar um 17 Uhr

(wS/hml) Siegen 06.01.2026 | Unter dem Motto „Zwischen Himmel und Erde“ erklingt am 18. Januar um 17 Uhr in St. Joseph, Weidenauer Straße 23 geistliche und weltliche Musik in einer ungewöhnlichen Besetzung aus zwei Tasteninstrumenten. Maik Hester (Akkordeon, Flügel) und Daphne Tolzmann (Flügel) spielen Werke von Tomaso Albinoni, Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla, Erik Satie, John Stanley, u.a.



Das Jahr 2026 ist offiziell das Jahr des Akkordeons, da die deutschen Landesmusikräte dieses vielseitige Instrument zum „Instrument des Jahres 2026“ gekürt haben, um seine klangliche Bandbreite jenseits von Volksmusik in Klassik, Jazz und Pop zu beleuchten und neue Interessenten zu gewinnen.

Der Eintritt beträgt zum Konzert betragt 15 €, ermäßigt 10 €.







