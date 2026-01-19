Kick-Off zu Jump2Job: Startschuss für ein besonderes Berufsorientierungsevent in Netphen

(wS/ne) Netphen 19.01.2026 | Mit einem erfolgreichen Kick-Off ist das neue Berufsorientierungsevent Jump2Job offiziell gestartet. Über 60 Teilnehmende nutzten die Auftaktveranstaltung, um sich über das Konzept und die Ziele des Events zu informieren. Am 09. Oktober 2026 wird Jump2Job erstmals in Netphen stattfinden.

Organisiert wird das Event von der Stadt Netphen gemeinsam mit dem Regionaler Jobverbund und dem Freizeitpark N-FLOW. Ziel ist es, jungen Menschen ab der 8. Klasse einen inspirierenden Raum zu bieten, in dem sie ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten können. Die Berufsorientierung soll dabei bewusst als spannende Entdeckungsreise erlebbar gemacht werden – durch interaktive Formate und persönliche Begegnungen.

Ein weiteres zentrales Anliegen von Jump2Job ist es, regionale Unternehmen aktiv einzubinden und gemeinsam neue Wege in der Azubigewinnung zu gehen. Der Fokus liegt darauf, die Fachkräfte von morgen in der Region zu halten und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich authentisch zu präsentieren und mit zukünftigen Talenten in einen direkten Dialog zu treten.

Das N-FLOW in Netphen bietet hierfür hervorragende Rahmenbedingungen. Rund 750 Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Netphen können das Event besuchen und in unterschiedlichen Areas regionale Ausbildungsbetriebe kennenlernen. Dabei soll eine persönliche Atmosphäre entstehen, die sowohl für die Jugendlichen als auch für die teilnehmenden Unternehmen bereichernd ist.

Nach dem gelungenen Kick-Off können sich Ausbildungsbetriebe aus Netphen und Umgebung noch bis zum 31.01. verbindlich für Jump2Job anmelden. Weitere Informationen, unter anderem eine umfangreiche Präsentation zum Event, sind unter Jump2Job / Stadt Netphen abrufbar. Zudem gibt ein Video mit Eindrücken des Kick-Offs unter Jump2Job Kick-Off einen ersten Einblick in das neue Veranstaltungsformat.

Mit Jump2Job entsteht in Netphen ein einzigartiges Berufsorientierungsevent, das junge Menschen, Schulen und regionale Unternehmen zusammenbringt und neue Impulse für die berufliche Zukunft in der Region setzt.

Weitere Infos hier: www.netphen.de

