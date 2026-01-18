Can Adanir bleibt dem TuS Ferndorf bis 2028 erhalten

(wS/Red) Kreuztal, 18.01.2026 | Can Can Adanir verlängert beim TuS Ferndorf – Torhüter bleibt bis 2028

Der TuS Ferndorf und Torhüter Can Adanir setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der 26-jährige Schlussmann hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert und wird damit bis mindestens 2028 das Trikot der Rot-Weißen tragen.

Adanir war im Sommer 2024 von der HSG Hanau ins Siegerland gewechselt und entwickelte sich seitdem zu einer festen Größe und einem der Leistungsträger im Ferndorfer Team. Mit konstant starken Leistungen im Tor wurde er schnell zu einem der Publikumslieblinge und zu einer wichtigen Stütze in der 2. Handball-Bundesliga.

Ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere folgte zuletzt mit der erstmaligen Berufung in die türkische Nationalmannschaft, für die Adanir Anfang des Jahres seine ersten Länderspiele absolvierte.

„Can ist ein zentraler Baustein unserer sportlichen Planung“, sagt Michael Lerscht, Sportlicher Leiter des TuS Ferndorf. „Er gibt unserer Abwehr Stabilität und hat sich in kurzer Zeit zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Wir freuen uns sehr, dass er seinen Weg mit uns weitergeht.“

Auch der Torhüter selbst blickt positiv in die Zukunft: „Ich fühle mich in Ferndorf sportlich und menschlich sehr wohl. Das Umfeld, das Team und die Fans passen perfekt. Ich möchte hier weiter Verantwortung übernehmen und mit dem TuS Ferndorf die nächsten Schritte machen.“ Mit der Vertragsverlängerung von Can Adanir setzt der TuS Ferndorf ein weiteres wichtiges Zeichen für Kontinuität und Planungssicherheit auf einer der Schlüsselpositionen im Kader.

Bericht: Verein

Bilder: Andreas Domian