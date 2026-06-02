Zwischen Albrechtsplatz und Schüllar: Auflieger macht sich selbstständig – B480 über Stunden gesperrt

(wS/red) Bad Berleburg 02.06.2026 | Auf der Bundesstraße 480 zwischen Albrechtsplatz und Schüllar hat ein Lastwagen am Dienstagnachmittag (2. Juni 2026) seinen Auflieger verloren. Der Sattelauflieger rutschte von der Fahrbahn und blieb im Straßengraben liegen. Verletzt wurde niemand. Für die Bergung sperrte die Polizei die viel befahrene Bundesstraße über mehrere Stunden voll.

In einer Linkskurve löste sich der Auflieger von der Zugmaschine, brach aus und rutschte in Fahrtrichtung Schüllar nach rechts von der Straße in den Graben. Glück im Unglück: Der Gegenverkehr blieb verschont. Der Fahrer behielt seine Zugmaschine – einen Mercedes Actros – unter Kontrolle und brachte sie sicher zum Stehen.

Die Bergung des tonnenschweren Aufliegers gestaltete sich aufwendig. Mit einem Autokran der Firma Schneider (Autokran Siegerland) wurde der Auflieger aus dem Graben gehoben und wieder auf die Fahrbahn gesetzt. Die Bergung des tonnenschweren Aufliegers gestaltete sich aufwendig. Mit einem Autokran der Firma Schneider (Autokran Siegerland) wurde der Auflieger aus dem Graben gehoben und wieder auf die Fahrbahn gesetzt. Das Anschlagen und Sichern der Last sowie den anschließenden Abtransport mit einem schweren Bergefahrzeug übernahm das Bergeunternehmen Dietrich GmbH aus Siegen.

Was genau dazu führte, dass sich der Auflieger selbstständig machte, ist noch nicht abschließend geklärt. Vieles deutet auf einen technischen Defekt an der Verbindung zwischen Zugmaschine und Auflieger hin. Der entstandene Sachschaden blieb nach ersten Einschätzungen vergleichsweise gering – angesichts der Situation ein glimpflicher Ausgang.

Gegen 20:30 Uhr konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de