(wS/Red) Kreuztal, 18.01.2026. | TuS Ferndorf stellt Geschäftsführung ab 01. Februar neu auf – Alexander Finke wird weiterer Geschäftsführer des TuS Ferndorf

Der TuS Ferndorf richtet seine Führungsstruktur konsequent auf Zukunft, Stabilität und weiteres Wachstum aus. Zum 1. Februar 2026 wird Alexander Finke hauptberuflich zum weiteren Geschäftsführer der TuS Ferndorf Handball GmbH & Co. KG bestellt und übernimmt künftig die kaufmännische Gesamtverantwortung. Gemeinsam mit Mirza Sijaric, der weiterhin als Geschäftsführer Sport fungiert, bildet Finke die neue Doppelspitze der Gesellschaft.

Mit dieser Entscheidung reagiert der TuS Ferndorf auf die steigenden strukturellen, wirtschaftlichen und organisatorischen Anforderungen in der 2. Handball-Bundesliga. Ziel ist es, den Klub dauerhaft professionell, leistungsfähig und nachhaltig aufzustellen sowie den Standort Siegerland langfristig zu stärken.

Axel Körver, Vorsitzender des Aufsichtsrats, erklärt: „Wir haben uns sehr bewusst für einen erfahrenen Handballfachmann als Geschäftsführer entschieden, der seit über 15 Jahren im professionellen Handball tätig ist und über ein exzellentes Netzwerk verfügt. Alexander Finke ist bereits seit dem vergangenen Jahr als Prokurist für unseren Klub tätig, wir konnten ihn in dieser Zeit intensiv kennenlernen und uns von seiner fachlichen Kompetenz, seiner Strukturstärke und seinem strategischen Blick überzeugen. Wir sind davon überzeugt, dass er gemeinsam mit Mirza Sijaric den TuS Ferndorf auf ein neues Niveau heben wird.“

(Mirza Sijaric, Axel Körver, Alexander Finke, Dirk Stenger)

Alexander Finke verfügt über umfassende Erfahrung im Management von Profihandballorganisationen. Bei der HSG Wetzlar war er über viele Jahre in unterschiedlichen verantwortlichen Positionen tätig, zuletzt als Vertriebsleiter sowie parallel als Betriebsleiter der Buderus Arena Wetzlar. Anschließend wechselte er zum VfL Gummersbach, wo er als Prokurist und Geschäftsleiter für Finanzen und Organisation tätig war. Ergänzend absolvierte Finke im Jahr 2018 den EHF European Handball Manager, ein international anerkanntes Qualifizierungsprogramm in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule Köln und dem Europäischen Handball-Verband.

Alexander Finke sagt zu seiner Berufung: „Der TuS Ferndorf steht für Tradition, Identität und sportliche Ambition. Gemeinsam mit Mirza Sijaric und allen Verantwortlichen wollen wir die wirtschaftlichen und organisatorischen Grundlagen weiter stärken, nachhaltige Strukturen schaffen und den Klub strategisch weiterentwickeln. Die neue Geschäftsführungsstruktur ist ein klares Bekenntnis zu Professionalität und ein bewusstes Investment in die Zukunft des TuS Ferndorf.“

Mit der Erweiterung der Geschäftsführung unterstreicht der TuS Ferndorf seinen Anspruch, sportlichen Erfolg und wirtschaftliche Stabilität dauerhaft miteinander zu verbinden. Die neue Struktur schafft klare Verantwortlichkeiten, erhöhte Schlagkraft und eine stabile Grundlage für die weitere Entwicklung des Klubs in der 2. Handball-Bundesliga.

Bericht: Verein