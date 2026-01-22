News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Neuer Kreuztaler Seniorenbeirat identifizierte seine Kernthemen

22. Januar 202610
(wS/kr) Kreuztal 22.01.2026 | Am 16. und 17.01.2026 haben sich die Mitglieder des im Rahmen der Kommunalwahl 2025 neu gewählten und konstituierten Kreuztaler Seniorenbeirates zu einem intensiven Austausch getroffen.

Die zweitägige Klausurtagung, moderiert von Jan Gruß (Leitung des Amt Kinder-Jugend- Familien Stadtteilmanagement), diente zum einen dem gegenseitigen Kennenlernen und Informationsaustausch zur Arbeit des Seniorenbeirates, zum anderen jedoch auch der Gestaltung des Arbeitsprogrammes für die nächsten fünf Jahre der Legislaturperiode.
In Workshops und Kleingruppen wurde angeregt zu den Bedarfen und Potentialen von Seniorinnen und Senioren in herausfordernden Zeiten diskutiert. Zukünftig wird man sich neben den offiziellen Sitzungen auch in Arbeitsgruppen zu den Themenschwerpunkten „Öffentlichkeitsarbeit“, „Gesellschaftliche Teilhabe & Teilgabe und Digitalisierung“ und „Gesundheit und Umwelt“ treffen.

Der Seniorenbeirat besteht sowohl aus alten, als auch neuen Mitgliedern, die vielfältigen Erfahrungen und Expertisen, sowie vor allem auch alle hoch motiviert sind, in Zukunft gemeinsam Kreuztal für Senior/innen und alle Generationen mitzugestalten.

Weitere Infos zu Seniorenthemen in Kreuztal – www.senioren-kreuztal.de

Fotos: Stadt Kreuztal

