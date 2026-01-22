Zwei Unfälle mit Verletzten Fußgängern am Mittwoch

(wS/ots) Kreuztal – Wilnsdorf 22.01.2026 | Am Mittwoch (21.01.2026) ist es in Kreuztal und in
Wilnsdorf zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen Fußgänger im Bereich von
Bushaltestellen angefahren wurden.
In Kreuztal war eine 22-Jährige gegen 06:20 Uhr fußläufig unterwegs, als sie die
Marburger Straße in der Nähe einer Bushaltestelle überqueren wollte. Beim
Betreten der Straße wurde sie von einem Toyota erfasst, der in Richtung Kreuztal
unterwegs war.
Ob die 56-jährige Toyota-Fahrerin die Fußgängerin aufgrund ihrer dunklen
Kleidung übersah, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Kreuztaler
Verkehrskommissariat übernommen hat.
Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.
Zu einem ähnlichen Unfallgeschehen kam es gegen 13 Uhr in Rinsdorf in der
Eiserfelder Straße. Dort war eine 58-jährige Autofahrerin in Richtung Wilnsdorf
unterwegs. Auf Höhe eines Fußgängerüberweges bei der Bushaltestelle „Rinsdorf
Post“ lief ein 9-Jähriger über den Zebrastreifen. Die 58-Jährige konnte nicht
mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Weitere Ermittlungen hat
das Siegener Verkehrskommissariat übernommen.
Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.
Die 22-Jährige und der 9-Jährige wurden mit Krankenwagen in nahegelegene
Krankenhäuser gebracht.
Aufgrund der Unfälle weist die Polizei Siegen ausdrücklich darauf hin, im
Bereich von Bushaltestellen sowie an Fußgängerüberwegen besonders vorsichtig zu
fahren und die Fahrweise den jeweiligen Verkehrssituationen anzupassen.
