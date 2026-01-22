Zwei Unfälle mit Verletzten Fußgängern am Mittwoch

(wS/ots) Kreuztal – Wilnsdorf 22.01.2026 | Am Mittwoch (21.01.2026) ist es in Kreuztal und in

Wilnsdorf zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen Fußgänger im Bereich von

Bushaltestellen angefahren wurden.



In Kreuztal war eine 22-Jährige gegen 06:20 Uhr fußläufig unterwegs, als sie die

Marburger Straße in der Nähe einer Bushaltestelle überqueren wollte. Beim

Betreten der Straße wurde sie von einem Toyota erfasst, der in Richtung Kreuztal

unterwegs war.



Ob die 56-jährige Toyota-Fahrerin die Fußgängerin aufgrund ihrer dunklen

Kleidung übersah, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Kreuztaler

Verkehrskommissariat übernommen hat.



Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.



Zu einem ähnlichen Unfallgeschehen kam es gegen 13 Uhr in Rinsdorf in der

Eiserfelder Straße. Dort war eine 58-jährige Autofahrerin in Richtung Wilnsdorf

unterwegs. Auf Höhe eines Fußgängerüberweges bei der Bushaltestelle „Rinsdorf

Post“ lief ein 9-Jähriger über den Zebrastreifen. Die 58-Jährige konnte nicht

mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Weitere Ermittlungen hat

das Siegener Verkehrskommissariat übernommen.



Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.



Die 22-Jährige und der 9-Jährige wurden mit Krankenwagen in nahegelegene

Krankenhäuser gebracht.



Aufgrund der Unfälle weist die Polizei Siegen ausdrücklich darauf hin, im

Bereich von Bushaltestellen sowie an Fußgängerüberwegen besonders vorsichtig zu

fahren und die Fahrweise den jeweiligen Verkehrssituationen anzupassen.

Symbolfoto







