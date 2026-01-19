Polizei sucht Täter nach Einbruch in Praxis in der Sohlbacher Straße in Geisweid

(wS/ots) Siegen 19.01.2026 | Von Donnerstag auf Freitag (16.01.2026) sind unbekannte Täter in eine Praxis in der Sohlbacher Straße in Geisweid eingebrochen.

Der der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere der Praxis. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein Laptop entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0271 7099 – 0 zu geben.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de
















