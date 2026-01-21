News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Rippchen-Essen der Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach am 14. März

21. Januar 20261
(wS/sgh) Hilchenbach 21.01.2026 | Die Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach lädt am Samstag, 14. März 2026, zu ihrem traditionellen Rippchen-Essen ins Gemeinschaftshaus ein. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr.

Unter dem Motto „Knochenlecken im Siedlungshaus“ dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf frisch zubereitete Rippchen vom Metzger Schmitt, dazu Krautsalat und Brot, freuen. Die Veranstaltung richtet sich an Mitglieder ebenso wie an Gäste und Familien.

Für die Speisen gelten folgende Preise:
Kinder bis 5 Jahre essen kostenlos, für Kinder ab 6 Jahren beträgt der Preis 9,00 Euro, Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren zahlen 17,50 Euro.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis spätestens 1. März 2026 erforderlich. Diese erfolgt bei Olaf Wietschel, Siedlung 5. Der Kostenbeitrag ist bei der Anmeldung vorab zu entrichten.

Der Vorstand der Siedlungsgemeinschaft freut sich auf zahlreiche Gäste und einen geselligen Abend in gemütlicher Runde

