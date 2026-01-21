Krombacher Gruppe startet Kooperation mit Design Offices im Bereich Flexible Workspaces

(wS/kro) Kreuztal-Krombach 21.01.2026 | Die Krombacher Gruppe freut sich, eine weitere zukunftsweisende Kooperation bekanntzugeben: Mit Design Offices erschließt das Unternehmen einen für die Marke strategisch bedeutenden Vertriebskanal im Bereich flexibler Workspaces deutschlandweit.

Nach erfolgreichen Partnerschaften mit Eurowings, der Deutschen Bahn und Lagardére Travel Retail Deutschland gewinnt die Krombacher Gruppe nun einen weiteren namhaften Key-Account-Partner hinzu. Die Zusammenarbeit mit Design Offices stellt einen wichtigen Schritt dar, um die Markenpräsenz im nationalen Großkundengeschäft weiter auszubauen.



Moderne Office-Kultur trifft auf moderne Getränkeauswahl

Design Offices ist Marktführer für Flexible Office Spaces in Deutschland und betreibt derzeit in 15 deutschen Metropolen insgesamt rund 50 Standorte. Als Gastgeber einer neuen Arbeitskultur schafft Design Offices Räume, in denen kreatives, produktives und innovatives Arbeiten möglich wird. Das Angebot umfasst stundenweise buchbare Räume für Meetings, Konferenzen und Tagungen, flexible Büros mit kurzfristigen und variablen Laufzeiten sowie moderne Coworking-Bereiche. Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Bereitstellung eines zeitgemäßen Getränkeangebots für die verschiedenen Work Spaces – darunter Krombacher Spezi und Starnberger Hell, die ab sofort in den Standorten von Design Offices erhältlich sind.

Durch diese Zusammenarbeit gewinnt die Krombacher Gruppe ein weiteres dynamisch wachsendes Marktsegment mit einer Zielgruppe, die besonderen Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und authentischen Geschmack legt. Die Kooperation mit Design Offices bekräftigt den konsequenten Kurs der Krombacher Gruppe, das Großkundengeschäft systematisch mit starken Marken und zuverlässigen Partnern zu erweitern.

