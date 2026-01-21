News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Waldstück bei Bad Berleburg: Identität des aufgefundenen Leichnams steht nun fest

21. Januar 20263
(wS/ots) Bad Berleburg 21.01.2026 | n einem Waldstück unmittelbar bei Bad Berleburg ist am Samstag, den 10. Januar ein stark verwester Leichnam durch einen Spaziergänger aufgefunden worden.

Wir berichteten hierzu: https://wirsiegen.de/2026/01/leichenfund-bei-bad-berleburg-polizei-geht-von-suizid-aus/429317/
Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der Klärung der Identität liefen seitdem auf Hochtouren. Zwischenzeitlich fand bei der Gerichtsmedizin in Bonn eine Obduktion des Leichnams statt. In diesem Rahmen wurde auch ein DNA Abgleich durchgeführt. Nun steht das Ergebnis fest und es ist traurige Gewissheit. Es handelt sich bei der Leiche um einen 33-jährigen Mann. Dieser hielt sich bis im Spätsommer 2025 im Hochsauerlandkreis auf. Die Obduktion ergab zudem keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung durch eine andere Person. Die Polizei geht daher nach wie vor von einem Suizid aus.

