Leichenfund bei Bad Berleburg – Polizei geht von Suizid aus

(wS/ots) Bad Berleburg 11.01.2026 | Am gestrigen Samstagnachmittag (10. Januar) hat ein Spaziergänger in einem Waldstück nahe bei Bad Berleburg einen grausigen Fund gemacht. In einem Holzunterstand hatte er einen stark verwesten Leichnam aufgefunden. Die hinzugezogene Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf. Die Identität der Person ist noch völlig unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um einen Suizid gehandelt haben; Hinweise auf eine Fremdeinwirkung durch andere Personen liegen bislang nicht vor. Die unbekannte Person hatte sich an einem Kabel aufgehangen. Aufgrund des Zustands des Leichnams dürfte dies bereits vor Wochen oder Monaten geschehen sein. Die Kriminalpolizei arbeitet auf Hochtouren, um die Identität der Person zu klären. Der Leichnam wurde daher beschlagnahmt. Das Geschlecht steht bislang noch nicht fest.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 165 cm groß

- vermutlich rötliche Haare

- T-Shirt der Marke "No Excess" mit der Aufschrift "NXS"

- Nike-Jogginghose

- grau/schwarze Jacke der Marke "IcePeak"

- Sneaker der Marke Adidas (Größe 42 1/3)

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02751/909-0 entgegen.

Weitere Informationen zum Sachverhalt können zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.