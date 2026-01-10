Ein Jahrhundert voller Musik: 100 Jahre Siegener Blasorchester von 1926 e.V.

(wS/sbo) Siegen 10.01.2026 | Das Siegener Blasorchester feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum.



Auf Wunsch des damaligen Bürgermeisters der Stadt Siegen, Alfred Fißmer, eine eigene Feuerwehrkapelle präsentieren zu können, ging im Jahr 1926 die damalige Siegener Feuerwehrkapelle aus der bereits bestehenden Betzdorfer – Siegener Feuerwehrkapelle hervor. Das Orchester stand unter der musikalischen Leitung von Christian Schridde und wurde erstmalig im Jahr 1926 in Zeitungen als eigenständige Kapelle erwähnt.



Das Siegener Blasorchester ist heute ein symphonisches Blasorchester mit derzeit etwa 40 aktiven und engagierten Musikerinnen und Musikern. Es steht unter der Leitung des Dirigenten Daniel Ridder, Berufsmusiker im Musikkorps der Bundeswehr in Siegburg. Vorsitzender des Vereins ist Michael Seelbach.



Zur Feier des langjährigen Bestehens werden mehrere Jubiläumskonzerte stattfinden, zu denen hiermit herzlich eingeladen wird.



Sonntag, 08. März 2026, 16:00 Uhr.

Festliches Kirchenkonzert zur Eröffnung des Jubiläums in der kath. Kirche St. Michael, in 57072 Siegen, Kampenstr. 46.



Donnerstag, 07. Mai 2026, 19:30 Uhr.

Benefizkonzert des Musikkorps der Bundeswehr im Leonhard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle, 57072 Siegen, Koblenzer Str. 151



Sonntag, 6.September 2026, 14:00 Uhr.

Open-Air Konzert des Siegener Blasorchesters im Rahmen der Konzertreihe

„Sonntags um Vier“, Oberes Schloss Siegen, ein Konzert mit musikalischen Freunden.



Sonntag, 8.November 2026, 16:00 Uhr.

Herbstkonzert des Siegener Blasorchesters, im Leonhard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle, 57072 Siegen, Koblenzer Str. 151



Das Siegener Blasorchester freut sich darauf bei den Veranstaltungen zahlreiche Besucher begrüßen zu können.