AvD-Mitglieder fahren ab sofort günstiger mit der FleetCard4You

(wS/avd) bundesweit 10.01.2026 | Durch eine neue Kooperation mit Circle K sparen AvD Mitglieder 2 Cent pro Liter auf Diesel- und Ottokraftstoffe.

Durch eine neue Kooperation mit Circle K, dem kanadischen Partner für Mobilität und Convenience, profitieren Mitglieder des Automobilclub von Deutschland (AvD) ab sofort von Preisnachlässen an rund 5.000 Tankstellen deutschlandweit. 2024 hatte Circle K das TotalEnergies-Tankstellennetz in Deutschland übernommen.

Mit der sogenannten FleetCard4You sparen Autofahrer damit an allen Stationen der Marke TotalEnergies, da diese zum Netz von Circle K gehören, sowie Aral, AVIA, Eni (Agip) und Westfalen und an vielen freien Tankstellen dauerhaft 2 Cent pro Liter Diesel oder Benzin. Darüber hinaus erhalten Nutzer im gesamten Netz von Circle K bei Autowäschen und für den Bezug von Schmierstoffen 20 Prozent Nachlass.

AvD-Mitglieder müssen dafür lediglich eine Online-Registrierung vornehmen und die Tankkarte beantragen. Die Nutzung der FleetCard4You ist für AvD-Mitglieder grundsätzlich kostenlos und die Abrechnung erfolgt monatlich. Die Nutzer erhalten eine übersichtliche Abrechnung aller Tank- und Ladevorgänge. Lediglich für elektrische Stromladevorgänge wird eine Servicegebühr von 35 Cent netto pro Ladevorgang berechnet. Dafür stehen aktuell rund 150.000 Ladepunkte in Deutschland zur Verfügung. Es gibt keine Mindestvertragslaufzeit und keinen vorgegebenen Mindestumsatz.

Sparen beim Fahren

Über die kostenfreie Circle K Drive App (iOS / Android) können sich Nutzer sämtliche Tankstellen, Ladestationen und Dienstleistungen anzeigen lassen. Auch online ist dies im Tankstellenfinder möglich.

AvD Präsident Lutz Leif Linden: „Der AvD setzt sich seit langem dafür ein, individuelle Mobilität für alle Autofahrer in Deutschland bezahlbar zu halten. Viele Menschen sind auf das Auto angewiesen, weil ihre Arbeitsrealität ein hohes Maß an zeitlicher und räumlicher Flexibilität erfordert oder, besonders im ländlichen Umfeld, keine gleichwertigen Mobilitätsalternativen zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns über die neue Zusammenarbeit mit Circle K, die es ermöglicht, unseren Mitgliedern zusätzliche Einsparpotenziale rund ums Auto zu eröffnen.“

„Mit der FleetCard4You möchten wir AvD-Mitgliedern nicht nur attraktive Konditionen und europaweite Mobilität bieten,“ betont Alexandra Memmler, Director B2B Mobility & Sales bei Circle K. „Unser Anspruch ist es, den besten Service zu liefern – von der schnellen und unkomplizierten Abwicklung bis hin zu einem Angebot, das den Alltag erleichtert. Und das gilt nicht nur für Karteninhaberinnen und -inhaber: An unseren Stationen finden alle Kundinnen und Kunden im Shop jederzeit attraktive Angebote – ob für die entspannte Pause zwischendurch oder die schnelle Weiterfahrt. Denn bei uns steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt: Wir wollen, dass sich unsere Kundinnen und Kunden jederzeit gut versorgt und bestens betreut fühlen.“

Anzeige