Stadtteile

Geselliger und informativer „Dorfnachmittag“ in Langenholdinghausen am 18. Jan. 2026

10. Januar 20264
(wS/eoo) Siegen 10.01.2026 | Um Geselligkeit, Heimatkunde und Kultur geht es am Sonntag, dem 18. Dez.
2026, um 14:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am „Alten Berg“:

Der Arbeitskreis Dorferneuerung und Dorfgeschichte Langenholdinghausen und der Verein Dorfgemeinschaftshaus Hollekusse e. V. laden gemeinsam ein zu einem Heimat- und Mundartnachmittag. In einem bunten Programm wechseln heitere und informative Beiträge einander ab.

Anschließend besteht die Möglichkeit zu Gesprächen bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. Neue Kontakte – vielleicht zu neuen Mitbürgern – können geknüpft und alte Kontakte „aufgefrischt“ werden. Ob alt oder jung, ob „alt-eingesessen“ oder „neu-zugezogen“, ob „platt-“ oder (nur) „hochdeutschsprechend“ – alle Mitbürgerinnen und Mitbürger sind herzlich willkommen.

