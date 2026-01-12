Krombacher x Dry January: Alkoholfreie Biervielfalt & innovative Markenimpulse

(wS/kro) Kreuztal-Krombach 12.01.2026 | Der Trend zu alkoholfreien Getränken setzt sich ungebrochen fort – und das nicht nur im aktuellen „Dry January“. Die Krombacher Brauerei begegnet diesem Alkoholfrei-Boom mit alkoholfreier Biervielfalt und innovativen Markenimpulsen.

„Der Markt für alkoholfreie Biere wächst dynamisch wie kaum ein anderes Segment – und das schon seit Jahren. Diesen Trend hin zu Alkoholfrei können wir bestätigen. Der Anteil an alkoholfreien Produkten im Biersegment wächst auch bei uns seit Jahren kontinuierlich“ erklärt Lars Dammertz, Leiter Marketing Bier der Krombacher Brauerei. „Wir sehen, dass immer mehr Konsument:innen, angeführt von der Gen Z, nach erfrischenden Momenten auch ohne Alkohol suchen“ führt Dammertz weiter aus.

Natürlicher Biergenuss und natürliche Erfrischung

Als Antwort auf die Alkoholfrei-Entwicklung setzt Krombacher seit Jahren bewusst und erfolgreich auf zwei Produkte: Krombacher o,0% Pils und Krombacher Pils Alkoholfrei. „Unser Pils Alkoholfrei lehnt sich geschmacklich und optisch im Markenauftritt an unserem Krombacher Pils an und wird in klassischen Bierverwendungsanlässen getrunken“ erläutert Lars Dammertz. „Unser Krombacher o,0% Pils steht daneben zusätzlich als eigenständiges Produkt. Es unterscheidet sich optisch im Design von unserem Alkoholfreien durch ein blaues Etikett, ist weniger bierig und bietet eine natürliche Erfrischung für den Alltag“ so Dammertz weiter. Auch technologisch setzt Krombacher auf klare Differenzierung bei hohem Produktionsaufwand: „Wir kombinieren für die Herstellung unserer alkoholfreien Biere zwei Verfahren. Wir arbeiten mit gestoppter Gärung und entziehen unseren Produkten mittels Umkehrosmose den Alkohol. Beide Verfahren sind für das jeweilige Produkt individuell abgestimmt und sehr zeitaufwändig“ erklärt Max Falkenberg, Braumeister und Abteilungsleiter Verfahrenstechnik der Krombacher Brauerei.

Innovative Markenimpulse

Passend zum „Dry January“ stärkt Krombacher seine Alkoholfreien mit innovativen Impulsen. Unter anderem erscheint die gesamte Krombacher o,0%-Range ab sofort in einem neuen, erfrischenden Design. „Außerdem bringen wir im Februar eine neue Krombacher o,0%-Sorte heraus“ kündigt Lars Dammertz an. „Geschmacklich betreten wir damit Neuland. Mehr Informationen dazu gibt’s in den nächsten Wochen“. Auch bei Krombacher Pils Alkoholfrei gibt es im laufenden Monat frische Akzente: Beispielsweise erobert das alkoholfreie Pils die Bildschirme und ist mit Bewegtbild-Spots in TV und im Social Web sowie mit Bundesliga-Presentern bei ARD und sky „on air“. Mit diesen Aktivierungen setzt Krombacher ein klares Signal: Alkoholfrei ist und bleibt ein wichtiges Wachstumsfeld und zentraler Bestandteil der zukünftigen Wachstumsstrategie von Krombacher.