News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Beherzte Passantin stoppt wegrollenden Mercedes in Krombach

21. Januar 20264
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Kreuztal 21.01.2026 | Am Dienstagmittag (20.01.2026) ist es in Krombach zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein wegrollendes Fahrzeug durch das beherzte Eingreifen einer Passantin gestoppt wurde.

Ein 80-jähriger Mann wollte mit seinem Mercedes vor einem Lebensmittelgeschäft in der Hagener Straße einparken und touchierte dabei einen Schneehaufen. Anschließend stieg er aus, um mögliche Schäden an seinem Fahrzeug zu überprüfen. In diesem Moment geriet der Mercedes ins Rollen. Der Fahrer versuchte noch, den Pkw aufzuhalten, stürzte jedoch und fiel zu Boden.

Eine aufmerksame Fußgängerin bemerkte das rollende Fahrzeug, stieg kurzer Hand in den Mercedes und brachte ihn zum Stillstand.

Der 80-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen.

Durch das schnelle Handeln der Passantin konnte Schlimmeres verhindert werden.

Symbolfoto

Werbepartner der Region – Anzeige




Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Trotz Tunnelsperrung: 40-Jähriger durchfährt Absperrung und baut Unfall

Anzeige




Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« DezemberFebruar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten