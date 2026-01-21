Beherzte Passantin stoppt wegrollenden Mercedes in Krombach

(wS/ots) Kreuztal 21.01.2026 | Am Dienstagmittag (20.01.2026) ist es in Krombach zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein wegrollendes Fahrzeug durch das beherzte Eingreifen einer Passantin gestoppt wurde.

Ein 80-jähriger Mann wollte mit seinem Mercedes vor einem Lebensmittelgeschäft in der Hagener Straße einparken und touchierte dabei einen Schneehaufen. Anschließend stieg er aus, um mögliche Schäden an seinem Fahrzeug zu überprüfen. In diesem Moment geriet der Mercedes ins Rollen. Der Fahrer versuchte noch, den Pkw aufzuhalten, stürzte jedoch und fiel zu Boden.

Eine aufmerksame Fußgängerin bemerkte das rollende Fahrzeug, stieg kurzer Hand in den Mercedes und brachte ihn zum Stillstand.

Der 80-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen.

Durch das schnelle Handeln der Passantin konnte Schlimmeres verhindert werden.

