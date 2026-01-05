Throwback Party 90er & 2000er – Comeback im „FRÜH bis SPÄT“ in Siegen

(wS/rv) Siegen 05.01.2026 | Der Bezirks-Reiter- und Fahrerverband Siegen-Olpe-Wittgenstein lädt zur ersten großen öffentlichen Veranstaltung in der „Neuen Alten Location“ FRÜH bis SPÄT in Siegen ein.



Nachdem über die dauerhafte Schließung des „FRÜH bis SPÄT“ berichtet wurde, öffnen sich am 24.01.2026 nun erstmals wieder die Türen für eine öffentliche Veranstaltung:

Throwback Party – 90er & 2000er Hits

Unter dem Motto „Zurück in die gute alte Zeit“ erwartet die Gäste ein Abend voller Klassiker aus den 90er- und 2000er-Jahren – von Pop und Dance über R’n’B bis hin zu kultigen Party-Hymnen.

Professionelle Lichttechnik und ein DJ sorgen für die passende Stimmung und ein authentisches Partyfeeling.

Die Location „FRÜH bis SPÄT“ knüpft damit an frühere Zeiten an und feiert ihr Comeback als Treffpunkt für Feierfreudige in Siegen.



Veranstalter:

Bezirks-Reiter- und Fahrerverband Siegen-Olpe-Wittgenstein

Art der Veranstaltung:

Öffentliche Party – „Throwback Party 90er & 2000er Hits“

Ort: Fürst-Johann-Moritz-Straße 3, 57072 Siegen

Datum: Samstag, 24. Januar 2026 Einlass: Ab 19:00 Uhr

Tickets: Regulärer Ticketpreis: 15 € p. P.

Sonderpreis: Vom 05.01. bis einschließlich 11.01. für 12 € p. P.

Erhältlich im Online-Shop unter: www.unser-verband.com



Der Bezirks-Reiter- und Fahrerverband Siegen-Olpe-Wittgenstein freut sich darauf, gemeinsam mit allen Gästen die Wiedereröffnung der „Neuen Alten Location“ FRÜH bis SPÄT gebührend zu feiern.