News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

17. Mädelsflohmarkt in Bad Laasphe

5. Januar 20263
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/tks) Bad Laasphe 05.01.2026 | Für viele ist der Mädelsflohmarkt bereits ein fester Termin im Kalender. Umso schöner, dass der beliebte Second-Hand-Markt für Frauen am 28. Februar 2026 bereits zum 17. Mal im Haus des Gastes in Bad Laasphe stattfindet. Die TKS lädt alle Schnäppchenjägerinnen und „Shoppingqueens“ ein, diesmal von 12 bis 15 Uhr nach Herzenslust zu stöbern.

Kleidung (in allen Größen), Schuhe, Brillen, Handtaschen, Accessoires, Schmuck und vieles mehr – verkauft werden kann alles, was das Frauenherz begehrt. Ziel ist es, ungenutzten Dingen eine zweite Chance zu geben. So wird nicht nur Abfall vermieden, sondern auch eine Wiederverwendung ermöglicht und damit wichtige Ressourcen geschont. Neuware ist daher nicht erwünscht.

Interessierte können sich ab sofort bis zum 28. Januar 2026 für den Mädchenflohmarkt anmelden. Das Anmeldeformular ist auf der Website: www.tourismus-badlaasphe.de zu finden und liegt im Haus des Gastes aus. Eine Anmeldung ist durch Abgabe des ausgefüllten Formulars per E-Mail: flohmarkt@tourismus-badlaasphe.de, Fax: 02752 7789, Post oder persönlich im Büro der TKS (Wilhelmsplatz 3) im Haus des Gastes möglich.

Weitere Informationen auch telefonisch: TKS Bad Laasphe GmbH, Tel. 02752 898.

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Throwback Party 90er & 2000er – Comeback im „FRÜH bis SPÄT“ in Siegen

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« DezemberFebruar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten