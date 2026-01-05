Statistik des Siegener Standesamtes Neugeborene: Emilia und Emil beliebteste Vornamen

(wS/si) Siegen 05.01.2026 | Das Siegener Standesamt hat zum Jahreswechsel wieder auf die „Hitliste“ der beliebtesten Vornamen sowie die Zahlen der Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen zurückgeblickt.

Bei den Neugeborenen führte im Vorjahr bei den Mädchen der Vorname Emilia (26-mal), bei

den Jungen kam Emil (23-mal) auf Platz 1.

Weitere beliebte Vornamen waren bei den Mädchen Emma und Lina (Plätze 2, beide 21-mal)

sowie Mia (Platz 3, 20-mal). Bei den Jungen war der Name Luca ein Favorit (Platz 2, 22-mal)

sowie Paul und Theo (Plätze 3, jeweils 21-mal). 881 Neugeborene hatten zwei Vornamen und

mehr. Im Vorjahr lagen Emilia und Theo auf Platz 1 der beliebtesten Vornamen in Siegen.

Bei den Geburten lässt sich eine leichte Steigerung wahrnehmen: 3.169 Kinder kamen im

letzten Jahr in Siegen zur Welt (2024: 3.679 Geburten, aber davon 580 Geburten aus dem

Jahr 2023, die wegen des Cyberangriffs auf die Südwestfalen-IT vom Siegener Standesamt

erst später registriert wurden). Laut Standesamt ist der Grund für den Geburten-Zugang,

dass im Umkreis Geburtsstationen in Krankenhäusern geschlossen wurden und sich aufgrund

dessen mehr Geburten nach Siegen verlagert haben.

Die Zahl der Eheschließungen ist im Vorjahr wieder auf die Zahl von 2023 angestiegen (2023:

386, 2024: 349 und 2025: 382 Ja-Wörter). Insgesamt gab es acht gleichgeschlechtliche

Eheschließungen.

Die Anzahl der Sterbefälle schwankte nur wenig. Im Jahr 2025 waren es 2.373, im Jahr 2024

waren es insgesamt 2.777.