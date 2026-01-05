Jugendfeuerwehr Dahlbruch sammelt Weihnachtsbäume in Allenbach und Dahlbruch ein

(wS/fw) Hilchenbach 05.01.2026 | Am Samstag, den 10. Januar, sammelt die Jugendfeuerwehr Dahlbruch in den Ortsteilen Allenbach und Dahlbruch die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Die Aktion beginnt ab 8.30 Uhr.

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Weihnachtsbäume rechtzeitig ab 8.30 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand zu legen. Mit der Sammelaktion unterstützt die Jugendfeuerwehr ihre wichtige Jugendarbeit und freut sich über freiwillige Spenden.

Dabei bittet die Jugendfeuerwehr darum, möglichst kein Geld direkt an den Bäumen zu befestigen. Spenden können stattdessen persönlich an die eingesetzten Jugendlichen übergeben oder tagsüber am Feuerwehrgerätehaus abgegeben werden.

Die Jugendfeuerwehr Dahlbruch bedankt sich bereits im Voraus bei allen Unterstützern für ihre Mithilfe und die Wertschätzung der ehrenamtlichen Jugendarbeit.