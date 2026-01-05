News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Polizei sucht Täter nach Einbrüchen über den Jahreswechsel

5. Januar 20264
(wS/ots) Burbach – Wilnsdorf 05.01.2026 | Über den Jahreswechsel sind unbekannte Täter in zwei
Wohnungen eingebrochen. Die Taten fanden zwischen Montag (29.12.2025) und Sonntag (04.01.2026) statt.

In Burbach verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Straße „In den Stöcken“. Im Inneren wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Die Tatzeit kann auf den 29.12.2025 bis 04.01.2026 eingegrenzt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch unbekannt.

In der Zeit von Dienstag (30.12.2025) bis Samstag (03.01.2026) ist es zu einem Einbruch in Wilnsdorf-Obersdorf in der Straße „Auf der Hühnerbalz“ gekommen.
Dort sind unbekannte Täter ebenfalls gewaltsam in das Innere einer Wohnung eingedrungen. Die Tatbeute sowie die Höhe des entstandenen Schadens konnten bislang noch nicht ermittelt werden.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen um Hinweise zu den Tätern unter der Nummer 0271 / 7099-0.

Symbolfoto: Igelsböck, Markus-.IM /pixelio.de
