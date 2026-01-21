TuS Ferndorf vs. HSG Wetzlar am „Tag des Handballs“ in der Stählerwiese

(wS/Red) Kreuztal 21.01.2026 | Ein Tag für die ganze Handball-Familie in der Sporthalle Stählerwiese

Der TuS Ferndorf lädt am Samstag, den 24. Januar 2026, zu einem echten Highlight der Wintervorbereitung ein: dem Tag des Handballs in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis der Handballabteilung des VTV Freier Grund. Ein kompletter Tag steht ganz im Zeichen der TuS Ferndorf Familie, mit Spielen von der Jugend über die zweite Mannschaft bis hin zum großen Topspiel unserer Bundesligamannschaft am Abend. Sport, Emotionen, Begegnung und Vereinsleben vereinen sich an diesem Tag zu einem besonderen Erlebnis für alle Generationen.

Ein Tag für alle, von morgens bis abends Handball pur in der Sporthalle Stählerwiese

Der Tag des Handballs startet bereits am Vormittag und bietet durchgehend hochklassigen und leidenschaftlichen Vereinshandball.

11:30 Uhr

E1 Jugend, (vermutlich in der Zweifachhalle)

TuS Ferndorf gegen HSG Lüdenscheid 2

13:00 Uhr

D2 Jugend, (Dreifachhalle)

TuS Ferndorf gegen TuS Grünenbaum

15:00 Uhr

A-Jugend, (Dreifachhalle)

TuS Ferndorf gegen TV Vreden

17:00 Uhr

TuS Ferndorf II, (Dreifachhalle)

TuS Ferndorf gegen PSV Recklinghausen

Bei allen genannten Begegnungen handelt es sich um offizielle Meisterschaftsspiele der laufenden Saison und ausdrücklich nicht um Freundschaftsspiele. Veranstalter dieser Spiele ist der VTV Freier Grund, der auch den Ticketverkauf vor Ort in Neunkirchen übernimmt.

Man geht davon aus, dass viele oder zumindest einige Zuschauer aus dem Neunkirchener Raum den Weg in die Sporthalle Stählerwiese finden werden. Die Neunkirchener kennen dieses Event bereits aus dem vergangenen Jahr, als der VTV die Veranstaltung am Rassberg in Neunkirchen ausgerichtet hatte. Verbunden wurde dies durch den TuS Sponsor „mrd“, der auch beim VTV stark engagiert ist und dort ebenfalls zu den Sponsoren gehört. Wer mrd nicht kennt: Das Unternehmen ist „Der Mailing Spezialist“, offizieller Druckpartner des TuS Ferndorf und verantwortlich für das Hallenheft, das zu jedem Heimspiel in der Stählerwiese ausliegt.

Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung des VTV Freier Grund und des TuS Ferndorf. Ziel war es, diese Veranstaltung einmal auf die andere Seite des Siegerlandes zu verlegen. 😉 Der TuS hat das Ganze marketingtechnisch durch Roger Becker aufgegriffen und der Veranstaltung mit dem Namen „Tag des Handballs“ ein neues Gesicht gegeben. Michael Lerscht erklärt dazu, dass auch durch die Europameisterschaft viele Menschen vielleicht Lust verspüren, sich ein solches Spiel anzuschauen, insbesondere das Vorbereitungsspiel des TuS Ferndorf gegen den Tabellenvorletzten der ersten Liga, die HSG Wetzlar.

Ceven Klatt möchte in diesem Spiel, das als Vorbereitung auf die Rückrunde dient, wieder gut in den Rhythmus kommen, denn das ist von großer Bedeutung. Bereits in der darauffolgenden Woche kommt mit dem Ligakonkurrenten TUSEM Essen ein weiteres wichtiges Spiel in der Stählerwiese hinzu. Auch dort will der TuS zeigen, dass man wieder auf dem richtigen Weg ist. Nach der Niederlage im letzten Ligaspiel will Ceven Klatt sehen, was man jetzt besser macht und welche Lehren aus dieser Partie gezogen wurden.

Damit präsentiert der TuS Ferndorf an diesem Tag die gesamte Breite seiner Handballabteilung, von den jüngsten Talenten bis hin zu den ambitionierten Leistungsteams. Eltern, Fans, Freunde, Nachbarn und Handballbegeisterte können über viele Stunden hinweg die Atmosphäre eines lebendigen Vereins erleben, der für mehr steht als nur Sport, nämlich für Zusammenhalt, Engagement und eine starke Gemeinschaft.

Erstaunlich ist lt. Marketingchef Roger Becker auch die Tatsache, dass alle Jugendmannschaften mittlerweile auf über 200 Kinder angewachsen ist.

Höhepunkt des Tages: Das Bundesligaduell TuS Ferndorf gegen HSG Wetzlar

Der sportliche Höhepunkt folgt am Abend um 19:30 Uhr. Dann trifft der TuS Ferndorf aus der zweiten Bundesliga auf die HSG Wetzlar aus der ersten Bundesliga. Ein echtes Handball Highlight, das nicht nur große Spannung verspricht, sondern auch den sportlichen Anspruch des Vereins unterstreicht. Mit der HSG Wetzlar kommt ein traditionsreicher Erstligist in die Stählerwiese, ein echtes Ausrufezeichen für die Region und ein besonderes Erlebnis für alle Fans. Eine volle Halle, die besondere Atmosphäre und die enge Verbundenheit der Ferndorfer Handballfamilie werden dieses Spiel zu einem emotionalen Abschluss eines ohnehin außergewöhnlichen Tages machen. Hinzu kommt, dass jeder die Möglichkeit hat dieses Bundesliga-Match zu sehen, denn es gelten keine Dauerkarten. Sitzplatz-Tickets für aktuelle Zweitligaspiele sind ja nur noch selten zu bekommen, da sie meist schon sehr früh ausverkauft sind.

Letzte Mitteilung von Coach Ceven Klatt am heutigen Mittwoch:

Eine gute und eine bittere Nachricht erreichen uns kurz vor dem großen Handballtag.

Tom Jansen wird am Samstag noch fehlen, weil er weiterhin bei der Europameisterschaft im Einsatz ist. Ein Grund, stolz zu sein und gleichzeitig die Vorfreude zu spüren, denn schon am Montag kehrt er wieder in den Trainingsbetrieb zurück. Die Mannschaft freut sich jetzt schon darauf, ihn wieder in der Halle zu haben

Sehr schmerzlich ist dagegen die Nachricht zu Philip Würz. Wie geplant hätte er gegen Wetzlar auflaufen sollen, doch eine Fußverletzung stoppt ihn leider. Für ihn ist das ein harter Moment, für das Team ebenso. Wir wünschen Philip von Herzen eine schnelle und vollständige Genesung. Komm bald zurück, Philip, wir brauchen dich und drücken dir alle Daumen.

Ein Tag für alle Handball Fans, die TuS Familie und neue Gesichter

Mit dem Tag des Handballs möchte der TuS Ferndorf nicht nur eingefleischte Handballfans ansprechen, sondern ausdrücklich auch Familien, Kinder, Jugendliche und alle, die den Verein näher kennenlernen möchten. Begegnung, Nähe und gelebte Vereinskultur stehen dabei im Mittelpunkt. Über den gesamten Tag hinweg ist für ein sportliches und familiäres Umfeld gesorgt. Ein idealer Anlass, um gemeinsam Zeit zu verbringen, den Handballsport zu feiern und den TuS Ferndorf als lebendige Gemeinschaft zu erleben.

Tickets und Vorverkauf

Eintrittspreise bei freier Platzwahl

Erwachsene: 16,00 Euro

Kinder und Jugendliche von 8 bis 17 Jahren: 10,00 Euro, inklusive Schüler, Studenten und Auszubildende

Vorverkaufsstellen

Bei allen Heimspielen des TuS Ferndorf an der Tageskasse der Sporthalle Stählerwiese

Geschäftsstelle TuS Ferndorf, Kreuztal, Grabenstraße 6

Parfümerie Münker, Neunkirchen

Bericht: Verein/Peter Trojak/KI

Fotos: Archivfotos /Timo Förster